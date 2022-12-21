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Англия
21 декабря 2022, 07:39 | Обновлено 21 декабря 2022, 07:44
255
0

Арсенал продлил контракт с Мартинелли

Новое соглашение рассчитано до середины 2027 года

21 декабря 2022, 07:39 | Обновлено 21 декабря 2022, 07:44
255
0
Арсенал продлил контракт с Мартинелли
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Мартинелли

21-летний бразильский нападающий Габриэл Мартинелли заключил новое трудовое соглашение с лондонским «Арсеналом».

Новый контракт между сторонами рассчитан до середины 2027 года. Финансовая составляющая сделки пока не раскрывается.

В нынешнем сезоне Габриэл поучаствовал в 14 матчах Премьер-лиги, отметившись пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» хочет переманить звезду «Арсенала».

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Габриэл Мартинелли Арсенал Лондон продление контракта
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Источник Sport.es
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