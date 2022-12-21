Арсенал продлил контракт с Мартинелли

21-летний бразильский нападающий Габриэл Мартинелли заключил новое трудовое соглашение с лондонским «Арсеналом».

Новый контракт между сторонами рассчитан до середины 2027 года. Финансовая составляющая сделки пока не раскрывается.

В нынешнем сезоне Габриэл поучаствовал в 14 матчах Премьер-лиги, отметившись пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» хочет переманить звезду «Арсенала».