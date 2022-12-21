Англия21 декабря 2022, 07:39 | Обновлено 21 декабря 2022, 07:44
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Арсенал продлил контракт с Мартинелли
Новое соглашение рассчитано до середины 2027 года
21 декабря 2022, 07:39 | Обновлено 21 декабря 2022, 07:44
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21-летний бразильский нападающий Габриэл Мартинелли заключил новое трудовое соглашение с лондонским «Арсеналом».
Новый контракт между сторонами рассчитан до середины 2027 года. Финансовая составляющая сделки пока не раскрывается.
В нынешнем сезоне Габриэл поучаствовал в 14 матчах Премьер-лиги, отметившись пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» хочет переманить звезду «Арсенала».
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