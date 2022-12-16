Манчестер Сити хочет переманить звезду Арсенала

«Манчестер Сити» проявляет интерес к лидеру лондонского «Арсенала» Букайо Сака. Чемпионы Англии планируют трансфер вингера на лето 2023 года.

«Манчестер Сити» хочет сделать Сака самым высокооплачиваемым игроком в команде. Контракт Сака с «Арсеналом» действует до лета 2024 гола, трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Сака 5 голов и 6 ассистов в 20 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.