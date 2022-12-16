Англия16 декабря 2022, 21:50 |
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Манчестер Сити хочет переманить звезду Арсенала
Букайо Сака может сменить клуб летом
16 декабря 2022, 21:50 |
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«Манчестер Сити» проявляет интерес к лидеру лондонского «Арсенала» Букайо Сака. Чемпионы Англии планируют трансфер вингера на лето 2023 года.
«Манчестер Сити» хочет сделать Сака самым высокооплачиваемым игроком в команде. Контракт Сака с «Арсеналом» действует до лета 2024 гола, трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Сака 5 голов и 6 ассистов в 20 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.
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