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21 декабря 2022, 04:55 |
503
0

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я генерал-майор украинского казачества»

Президент «Ингульца» рассказал, почему носит военную форму

21 декабря 2022, 04:55 |
503
0
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я генерал-майор украинского казачества»
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, почему носит военную форму:

«Почему у меня автомат лежит с подствольником? На подствольнике есть документы, где мне их выдали. Автомат – есть документы, где мне выдали. У меня звание генерал-майора украинского казачества, есть удостоверение на это.

И я как командир добровольческого батальона хожу в тактической форме. Я не хожу в форме ВСУ, я хожу в тактической форме. Все. Точка».

Отметим, что ранее у Поворознюка и Гордона произошел конфликт.

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Источник Динамо Киев от Шурика
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