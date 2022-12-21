Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я генерал-майор украинского казачества»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, почему носит военную форму:

«Почему у меня автомат лежит с подствольником? На подствольнике есть документы, где мне их выдали. Автомат – есть документы, где мне выдали. У меня звание генерал-майора украинского казачества, есть удостоверение на это.

И я как командир добровольческого батальона хожу в тактической форме. Я не хожу в форме ВСУ, я хожу в тактической форме. Все. Точка».

Отметим, что ранее у Поворознюка и Гордона произошел конфликт.