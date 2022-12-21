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Чемпионат мира
21 декабря 2022, 03:07 |
247
0

Драки, полиция, двое погибших. Известны последствия парада в Аргентине

Полицейские задержали 13 человек в Буэнос-Айресе

21 декабря 2022, 03:07 |
247
0
Драки, полиция, двое погибших. Известны последствия парада в Аргентине
Twitter

Во вторник, 20 декабря, в столице Аргентины Буэнос-Айресе состоялся парад в честь чемпионства национальной команды на Мундиале 202 года.

На этом мероприятии присутствовали 4 миллиона жителей. Естественно, не обошлось без инцидентов.

Сообщается, что во время парада зафиксировано 2 смерти: один мужчина, будучи на мотоцикле, попал в ДТП и умер, а другой мужчина упал с крыши дома и получил травмы несовместимые с жизнью. Также аргентинская болельщица упала с моста, но выжила.

Но на этом инциденты не закончились. Полицейские Буэнос-Айреса задержали 13 человек у монумента Обелиск.

Несколько человек проникли внутрь Обелиска, один из них даже залез на самый верх монумента. Для эвакуации этого болельщика потребовалось вмешательство бригады пожарных. Также было зафиксировано несколько драк и ряд случаев сопротивления задержанию, зарегистрировано 9 пострадавших.

4 человека были задержаны внутри Обелиска и еще 9 – рядом с монументом.

К слову, изначально планировалось, что футболисты сборной Аргентины доедут до Обелиска, но из-за большого количества людей на улицах движение транспорта было парализовано. В связи с этим футболисты покинули автобус и улетели на вертолетах.

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Источник La Nacion de Argentina
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