Андрей ЯРМОЛЕНКО – звездам рф: «Е****ы, может прокомментируете это видео?»
Вингер сборной Украины обратился к Антону Шунину, Дмитрию Тарасову и Тимати
Вингер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко опубликовал видео в своем Instagram, на котором видно, как после очередного российского обстрела родители пытаются спасти свою дочь:
«Е****ы, может прокомментируете как-то это видео?», – подписал жуткие кадры украинец.
Ярмоленко также отметил в сторис футболиста Антона Шунина, Дмитрия Тарасова и рэпера Тимати.
Естественно, никакой реакции от отмеченных звезд россии не было.
К слову, вчера, 20 декабря, Андрей Ярмоленко забил за «Аль-Айн», но команда сыграла вничью.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Голкипер сборной Аргентины сумел «залезть в голову» соперникам
Карим Бензема не попал в топ-20 рейтинга