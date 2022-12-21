Андрей ЯРМОЛЕНКО – звездам рф: «Е****ы, может прокомментируете это видео?»

Вингер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко опубликовал видео в своем Instagram, на котором видно, как после очередного российского обстрела родители пытаются спасти свою дочь:



«Е****ы, может прокомментируете как-то это видео?», – подписал жуткие кадры украинец.

Ярмоленко также отметил в сторис футболиста Антона Шунина, Дмитрия Тарасова и рэпера Тимати.

Естественно, никакой реакции от отмеченных звезд россии не было.

К слову, вчера, 20 декабря, Андрей Ярмоленко забил за «Аль-Айн», но команда сыграла вничью.