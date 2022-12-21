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21 декабря 2022, 01:49 | Обновлено 21 декабря 2022, 02:10
680
5

Андрей ЯРМОЛЕНКО – звездам рф: «Е****ы, может прокомментируете это видео?»

Вингер сборной Украины обратился к Антону Шунину, Дмитрию Тарасову и Тимати

21 декабря 2022, 01:49 | Обновлено 21 декабря 2022, 02:10
680
5
Андрей ЯРМОЛЕНКО – звездам рф: «Е****ы, может прокомментируете это видео?»
Instagram. Андрей Ярмоленко

Вингер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко опубликовал видео в своем Instagram, на котором видно, как после очередного российского обстрела родители пытаются спасти свою дочь:

«Е****ы, может прокомментируете как-то это видео?», – подписал жуткие кадры украинец.

Ярмоленко также отметил в сторис футболиста Антона Шунина, Дмитрия Тарасова и рэпера Тимати.

Естественно, никакой реакции от отмеченных звезд россии не было.

К слову, вчера, 20 декабря, Андрей Ярмоленко забил за «Аль-Айн», но команда сыграла вничью.

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видео российско-украинская война Андрей Ярмоленко Антон Шунин Дмитрий Тарасов
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Источник Instagram
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Невер Майд
Ось це відео потрібно було запостити https://vk com/video298155474_456240780
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Vitalik_Medvid
Та вони напишуть «а вот ви дамбілі бамбас 8 лєт». Правда жодних доказів, чи подібних відео нема… ну але то таке, на росіі воно і не потрібно
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0
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maverik
Андрей ! Я знаю что они скажут.... Может это сами себя обстреляли,ракету сбивали  и не все так однозначно...
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