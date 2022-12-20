И вновь Месси. Капитану Аргентины на ЧМ-2022 не было равных по угрозам
Аргентинский нападающий больше всех бил по воротам
35-летний форвард сборной Аргентины Лионель Месси возглавил итоговый реестр чемпионата мира-2022 по количеству ударов по воротам соперников. Он угрожал владениям соперников 32 раза.
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Второе место досталось французу Килиану Мбаппе, на счету которого 31 удар. Замкнули топ-4 еще один нападающий сборной Франции Оливье Жиру и хорват Иван Перишич - у них по 16 ударов.
Как известно, Лионель Месси по итогам ЧМ-2022 был назван лучшим игроком турнира, а также он получил приз лучшему игроку финала Аргентина – Франция.
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