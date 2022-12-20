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  4. И вновь Месси. Капитану Аргентины на ЧМ-2022 не было равных по угрозам
Чемпионат мира
20 декабря 2022, 23:23 | Обновлено 20 декабря 2022, 23:40
318
0

И вновь Месси. Капитану Аргентины на ЧМ-2022 не было равных по угрозам

Аргентинский нападающий больше всех бил по воротам

20 декабря 2022, 23:23 | Обновлено 20 декабря 2022, 23:40
318
0
И вновь Месси. Капитану Аргентины на ЧМ-2022 не было равных по угрозам
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

35-летний форвард сборной Аргентины Лионель Месси возглавил итоговый реестр чемпионата мира-2022 по количеству ударов по воротам соперников. Он угрожал владениям соперников 32 раза.

Второе место досталось французу Килиану Мбаппе, на счету которого 31 удар. Замкнули топ-4 еще один нападающий сборной Франции Оливье Жиру и хорват Иван Перишич - у них по 16 ударов.

Как известно, Лионель Месси по итогам ЧМ-2022 был назван лучшим игроком турнира, а также он получил приз лучшему игроку финала Аргентина – Франция.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Аргентины по футболу Лионель Месси Килиан Мбаппе Иван Перишич Оливье Жиру
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Источник Squawka
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