Погиб фанат во время празднования победы сборной Аргентины на ЧМ-2022

Во время всенародного празднования триумфа сборной Аргентины на чемпионате мира 2022, который состоялся в Катаре, в Буэнос-Айресе погиб болельщик.

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Мужчина, будучи на мотоцикле, попал в ДТП и упал на землю. Позднее стало известно, что он умер. Точная причина смерти горе-поклонника устанавливается. Согласно же предварительной информации, мужчина мог погибнуть в результате удушья, так как на его шее был завязан флаг Аргентины.

Напомним, в финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла команду Франции в серии пенальти (3:3, пенальти 4:2).

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Металлиста» отметился на параде сборной Аргентины безумным поступком.