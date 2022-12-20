Погиб фанат во время празднования победы сборной Аргентины на ЧМ-2022
Трагедия случилась в Буэнос-Айресе
Во время всенародного празднования триумфа сборной Аргентины на чемпионате мира 2022, который состоялся в Катаре, в Буэнос-Айресе погиб болельщик.
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Мужчина, будучи на мотоцикле, попал в ДТП и упал на землю. Позднее стало известно, что он умер. Точная причина смерти горе-поклонника устанавливается. Согласно же предварительной информации, мужчина мог погибнуть в результате удушья, так как на его шее был завязан флаг Аргентины.
Напомним, в финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла команду Франции в серии пенальти (3:3, пенальти 4:2).
Ранее сообщалось, что экс-игрок «Металлиста» отметился на параде сборной Аргентины безумным поступком.
Estiman que el 10% de la población argentina (casi cinco millones) están ahora mismo recibiendo al plantel campeón del mundo en las calles de Buenos Aires. pic.twitter.com/lvpETOS1Gg— Pablo Giralt (@giraltpablo) December 20, 2022
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