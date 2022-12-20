Экс-игрок Металлиста отметился на параде Аргентины безумным поступком

34-летний полузащитник Алехандро Гомес, который на клубном уровне в настоящий момент защищает цвета испанского клуба «Севилья», а в сезоне 2013/2014 играл за харьковский «Металлист», во время чемпионского парада сборной Аргентины по улицам Буэнос-Айреса схватил горсть купюр и швырнул их в толпу из автобуса.

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Как известно, сборная Аргентины от Международной федерации футбола (ФИФА) за победу на чемпионате мира в Катаре получила 41 млн евро призовых.

Заметим, что чемпионский парад в столице Аргентины вызвал настоящий коллапс – на улицах оказалось слишком много народа. Футболистов аргентинской команды даже пришлось эвакуировали на вертолетах.