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Аргентина
20 декабря 2022, 22:41 | Обновлено 20 декабря 2022, 23:46
1571
2

Экс-игрок Металлиста отметился на параде Аргентины безумным поступком

Алехандро Гомес показал щедрость своей души

20 декабря 2022, 22:41 | Обновлено 20 декабря 2022, 23:46
1571
2
Экс-игрок Металлиста отметился на параде Аргентины безумным поступком
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гомес

34-летний полузащитник Алехандро Гомес, который на клубном уровне в настоящий момент защищает цвета испанского клуба «Севилья», а в сезоне 2013/2014 играл за харьковский «Металлист», во время чемпионского парада сборной Аргентины по улицам Буэнос-Айреса схватил горсть купюр и швырнул их в толпу из автобуса.

Как известно, сборная Аргентины от Международной федерации футбола (ФИФА) за победу на чемпионате мира в Катаре получила 41 млн евро призовых.

Заметим, что чемпионский парад в столице Аргентины вызвал настоящий коллапс – на улицах оказалось слишком много народа. Футболистов аргентинской команды даже пришлось эвакуировали на вертолетах.

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Источник Sport.ua
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