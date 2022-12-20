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Чемпионат мира
20 декабря 2022, 22:18 | Обновлено 20 декабря 2022, 22:31
731
0

Как чемпионов. Десятки тысяч людей встретили сборную Марокко после ЧМ-2022

Команде Валида Реграги была организована памятная встреча

20 декабря 2022, 22:18 | Обновлено 20 декабря 2022, 22:31
731
0
Как чемпионов. Десятки тысяч людей встретили сборную Марокко после ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

На родине футболистам сборной Марокко после завоевания 4 места на чемпионате мира в Катаре была проведена яркая встреча. Поклонники встретили свою национальную команде по-чемпионски. В Рабате, столице Марокко, футболисты и тренеры команды проехали по улицам города на открытом автобусе под овации и ликование десятков тысяч собравшихся людей.

Как известно, сборная Марокко, войдя в топ-4, стала первой африканской командой, вышедшей в полуфинал мундиаля. Она в итоге финишировала четвертой, проиграв вначале в полуфинале команде Франции (0:2), а затем и сборной Хорватии 11:2) в поединке за четвертое место.

Ранее стало известно, сколько получит сборная Марокко за участие в ЧМ-2022.

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Источник Sport.ua
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