Как чемпионов. Десятки тысяч людей встретили сборную Марокко после ЧМ-2022

На родине футболистам сборной Марокко после завоевания 4 места на чемпионате мира в Катаре была проведена яркая встреча. Поклонники встретили свою национальную команде по-чемпионски. В Рабате, столице Марокко, футболисты и тренеры команды проехали по улицам города на открытом автобусе под овации и ликование десятков тысяч собравшихся людей.

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Как известно, сборная Марокко, войдя в топ-4, стала первой африканской командой, вышедшей в полуфинал мундиаля. Она в итоге финишировала четвертой, проиграв вначале в полуфинале команде Франции (0:2), а затем и сборной Хорватии 11:2) в поединке за четвертое место.

Ранее стало известно, сколько получит сборная Марокко за участие в ЧМ-2022.