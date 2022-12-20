ПСЖ нужен молодой хавбек сборной Аргентины

21-летний аргентинский хавбек Энцо Фернандес вскоре может сменить португальскую «Бенфику» на парижский «ПСЖ».

Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

Во французском клубе хотят подписать молодое дарование с целью усиления конкуренции имеющегося состава.

Ранее сообщалось, что Фернандес входит в сферу интересов целой когорты европейских клубов во главе с мадридским «Реалом», «Барселоной», «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Арсеналом».

Напомним, Фернандес по итогам чемпионата мира 2022, прошедшего в Катаре, был признан лучшим молодым игроком мундиаля.

«Бенфика», как известно, установила космический ценник на Энцо Фернандеса.