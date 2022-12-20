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Португалия
20 декабря 2022, 21:41 | Обновлено 20 декабря 2022, 21:53
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0

ПСЖ нужен молодой хавбек сборной Аргентины

Парижане держат в поле зрения Энцо Фернандеса

20 декабря 2022, 21:41 | Обновлено 20 декабря 2022, 21:53
680
0
ПСЖ нужен молодой хавбек сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо ФЕрнандес

21-летний аргентинский хавбек Энцо Фернандес вскоре может сменить португальскую «Бенфику» на парижский «ПСЖ».

Во французском клубе хотят подписать молодое дарование с целью усиления конкуренции имеющегося состава.

Ранее сообщалось, что Фернандес входит в сферу интересов целой когорты европейских клубов во главе с мадридским «Реалом», «Барселоной», «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Арсеналом».

Напомним, Фернандес по итогам чемпионата мира 2022, прошедшего в Катаре, был признан лучшим молодым игроком мундиаля.

«Бенфика», как известно, установила космический ценник на Энцо Фернандеса.

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Источник RMC Sport
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