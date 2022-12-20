ПСЖ нужен молодой хавбек сборной Аргентины
Парижане держат в поле зрения Энцо Фернандеса
21-летний аргентинский хавбек Энцо Фернандес вскоре может сменить португальскую «Бенфику» на парижский «ПСЖ».
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Во французском клубе хотят подписать молодое дарование с целью усиления конкуренции имеющегося состава.
Ранее сообщалось, что Фернандес входит в сферу интересов целой когорты европейских клубов во главе с мадридским «Реалом», «Барселоной», «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Арсеналом».
Напомним, Фернандес по итогам чемпионата мира 2022, прошедшего в Катаре, был признан лучшим молодым игроком мундиаля.
«Бенфика», как известно, установила космический ценник на Энцо Фернандеса.
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