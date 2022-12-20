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Украина. Премьер лига
20 декабря 2022, 20:19 | Обновлено 20 декабря 2022, 20:31
140
0

Известны зимние планы Руха

Львовская команда выйдет из отпуска 9 января

20 декабря 2022, 20:19 | Обновлено 20 декабря 2022, 20:31
140
0
Известны зимние планы Руха
ФК Рух Львов

Зимнюю подготовку ко второй части сезона-2022/2023 в украинской Премьер-лиге львовский «Рух» намерен начать 9 января будущего года.

На базе своей клубной академии желто-черные проведут первый этап предсезонной работы. Он будет продолжаться до 23 января. Затем у «Руха» намечено еще два этапа подготовки. Об их сроках и месте проведения будет сообщено дополнительно.

Осеннюю часть сезона в УПЛ «Рух» завершил на 12-й позиции с 14 очками.

Ранее наставник «Руха» Леонид Кучук признался, что недоволен тем, как сыграла команда в матчах первой части нынешнего сезона.

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Источник ФК Рух Львов
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