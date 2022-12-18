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  4. Леонид КУЧУК: «Недоволен сезоном Руха, не лучшие впечатления»
Украина. Премьер лига
18 декабря 2022, 18:29 |
65
0

Леонид КУЧУК: «Недоволен сезоном Руха, не лучшие впечатления»

Команда не входит в топ-10

18 декабря 2022, 18:29 |
65
0
Леонид КУЧУК: «Недоволен сезоном Руха, не лучшие впечатления»
ФК Рух

Наставник «Руха» Леонид Кучук оценил первую часть сезона УПЛ. Команда завершила год на 12-й позиции чемпионата Украины, набрав 14 очков в 14-ти турах.

– Впечатления очень неоднозначны. Могу даже сказать, что я недоволен. Анализируя сам чемпионат, как мы двигались в нем, в каких матчах или даже таймах мы проваливались, делаю вывод, что слишком много мы теряли очков. Нам забивали голы на последних секундах матчей, не то что минутах. Мы очень часто играли в меньшинстве. Поэтому впечатления не положительные.

Хотя то, что у нас было в последних турах, когда на первый план выходили молодые футболисты U-19, дает надежду, что они будут расти, развиваться и помогать «Руху» и всему украинскому футболу прогрессировать.

Этот чемпионат выходит специфическим. Многие матчи проходят на фоне воздушных тревог. Уже в первом туре против «Металлиста» пришлось много раз уходить в укрытие. Это значительно усложняет весь процесс, к этому трудно привыкнуть при подготовке к поединкам. К тому же, у нас ошибки допускали опытные игроки, при этом детские ошибки, необоснованные, психологические, когда психология футболиста в матче не позволяет ему держать игру под контролем. В таких случаях игрок отвлекается и ошибается.

Вторая часть сезона? Время покажет. Дай Бог, чтобы закончилась эта глупая война, которую организовали дураки, которые решили, что они самые правильные. Поэтому – не знаю… Дай Бог, чтобы чемпионат Украины по футболу продолжался, чтобы новые футболисты воспитывались, не бегали в укрытие, чтобы воины ВСУ возвращались домой живыми. Никто не может спрогнозировать, каким будет «Рух», каким будет результат. Дай Бог, чтобы не было войны…

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Рух Львов Леонид Кучук российско-украинская война чемпионат Украины по футболу
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Источник ФК Рух Львов
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