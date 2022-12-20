ВИДЕО. От Грандоли до ЧМ-2022. Месси написал трогательную речь в соцсетях

Звездный форвард сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в своем Instagram опубликовал пост с видео и трогательной речью:

«От «Грандоли» до чемпионата мира в Катаре прошло почти 30 лет. Прошло почти три десятилетия, в течение которых мяч доставлял мне много радостей, а также немного печали. У меня всегда была мечта стать чемпионом мира, и я не хотел прекращать попытки, даже зная, что, возможно, это никогда не осуществится.

Этот кубок, который мы завоевали, принадлежит также всем тем, кто не получил его на предыдущих чемпионатах мира, на которых мы играли – например, в 2014 году, где все заслужили его за то, что боролись до самого финала, много работали и желали выиграть его так же сильно, как и я... И мы заслуживали его даже в том проклятом финале.

Он также принадлежит Диего Марадоне, который поддерживал нас с небес. И всем тем, кто всегда поддерживал сборную, волнуясь не столько о результате, сколько о желании, которое мы всегда вкладывали в игру, даже когда все шло не так, как мы хотели.

И, конечно же, именно всей этой прекрасной команде, и тренерскому штабу, и всем людям в сборной, которые, не будучи известными, работают день и ночь, чтобы облегчить нам задачу.

Часто неудачи являются частью пути и обучения, и без разочарований успех невозможен.

От всего сердца большое вам спасибо! Вперед, Аргентина!».

К слову, аргентинский футбольный клуб «Грандоли» является первой командой, за которую выступал Месси. Там Лионель выступал на молодежном уровне.

Отметим, что в воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.