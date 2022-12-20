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  4. К чему бы это? Тренер Спортинга отказался говорить о подписании Роналду
Португалия
20 декабря 2022, 20:01 | Обновлено 20 декабря 2022, 20:03
397
1

К чему бы это? Тренер Спортинга отказался говорить о подписании Роналду

В Лиссабоне в себе не уверены

20 декабря 2022, 20:01 | Обновлено 20 декабря 2022, 20:03
397
1
К чему бы это? Тренер Спортинга отказался говорить о подписании Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим пояснил свою позицию относительно вероятного подписания воспитанника клуба – 37-летнего экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Я ни о чем не буду просить. Только о большем терпении и о вере в нас. Подписания будут в январе или летом.

Роналду? Он был в Катаре, у вас была возможность спросить у Криштиану об этом на пресс-конференции, но вы этого не сделали. Вы уже спрашивали у меня 500 раз, и я уже отвечал», – заявил Рубен Аморим.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду с нетерпением ждет в своих рядах клуб из Саудовской Аравии.

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Криштиану Роналду Спортинг Лиссабон
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Источник Maisfutebol
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Old Т
Как бы завис.  И не факт, что кто то захочет с ним связываться кроме тех саудитов.
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