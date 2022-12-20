К чему бы это? Тренер Спортинга отказался говорить о подписании Роналду

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим пояснил свою позицию относительно вероятного подписания воспитанника клуба – 37-летнего экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

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«Я ни о чем не буду просить. Только о большем терпении и о вере в нас. Подписания будут в январе или летом.

Роналду? Он был в Катаре, у вас была возможность спросить у Криштиану об этом на пресс-конференции, но вы этого не сделали. Вы уже спрашивали у меня 500 раз, и я уже отвечал», – заявил Рубен Аморим.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду с нетерпением ждет в своих рядах клуб из Саудовской Аравии.