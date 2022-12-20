Очень ждут. Клуб Саудовской Аравии близок к подписанию Роналду

По информации Marca, клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» хочет уже до конца декабря объявить о подписании Криштиану Роналду, который является свободным агентом.

Форварду дадут контракт на 2,5 года, а Роналду еще будет предложена роль амбасадора ЧМ-2030, который хочет провести у себя Саудовская Аравия (вместе с рядом других стран).

Сомнительно, что ФИФА после ЧМ-2022 в Катаре уже в 2030 году отдаст право организовать турнир Саудовской Аравии и другим странам региона, однако Роналду может стать хорошей рекламой.

Игрок во время ЧМ-2022 стал свободным агентом после того, как «Манчестер Юнайтед» разорвал с ним контракт.