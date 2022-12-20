Месси признался, кому посвящает победу на ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что победу команды на мундиале в Катаре он посвящает всем аргентинским болельщикам, а также Диего Марадоне.

Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

«Кубок также принадлежит всем, кто не выиграл его на предыдущих чемпионатах мира. Он принадлежит Диего [Марадоне], который поддерживал нас с небес, и всем, кто болел за сборную, обращая внимания не столько на результат, сколько на желание, которое мы всегда проявляли, даже когда все шло не по плану», – поделился Лионель Месси.

Сборная Аргентины в финале ЧМ-2022, как известно, обыграла команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Месси был признан лучшим игроком мундиаля.

Ранее сообщалось, что Месси поделился фотографией с Кубком мира в постели.