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Чемпионат мира
20 декабря 2022, 19:20 | Обновлено 20 декабря 2022, 19:36
491
2

Месси признался, кому посвящает победу на ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины сделал признание

20 декабря 2022, 19:20 | Обновлено 20 декабря 2022, 19:36
491
2
Месси признался, кому посвящает победу на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что победу команды на мундиале в Катаре он посвящает всем аргентинским болельщикам, а также Диего Марадоне.

«Кубок также принадлежит всем, кто не выиграл его на предыдущих чемпионатах мира. Он принадлежит Диего [Марадоне], который поддерживал нас с небес, и всем, кто болел за сборную, обращая внимания не столько на результат, сколько на желание, которое мы всегда проявляли, даже когда все шло не по плану», – поделился Лионель Месси.

Сборная Аргентины в финале ЧМ-2022, как известно, обыграла команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Месси был признан лучшим игроком мундиаля.

Ранее сообщалось, что Месси поделился фотографией с Кубком мира в постели.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Аргентины по футболу Лионель Месси Диего Марадона
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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14sergey1953
В Аргентине, все болейщики.
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⬆️
Вот так.  Только болельщикам, а не всему аргентинскому народу.
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-1
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