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  4. ФОТО. Месси выложил снимок с Кубком мира в постели
Чемпионат мира
20 декабря 2022, 14:15 |
1432
3

ФОТО. Месси выложил снимок с Кубком мира в постели

Лионелю теперь можно все

20 декабря 2022, 14:15 |
1432
3
ФОТО. Месси выложил снимок с Кубком мира в постели
Getty Images/Global Images Ukraine

Новоиспеченный чемпион мира Лионель Месси выложил новое фото с Кубком мира.

Капитан сборной Аргентины опубликовал несколько фотографий, на которых он изображен с главным футбольным трофеем в кровати.

«Добрый день!», – написал Месси.

Отметим, что Месси признали лучшим игроком ЧМ-2022, который проходил в Катаре. Аргентинцы выиграли титул впервые за 36 лет, для них это третья победа на чемпионатах мира (1978, 1986 и 2022).

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sport.ua
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marko2020
Пффф, лошара якийсь. У нас он Павелко кубок ЛЧ тягав до сауни зі шлюхами, оце я розумію рівень)
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+4
Remark
Ну наконец-то кто-то на этом сайте "перебил" каждодневные новости о переходе Мудрика)))
Ждем продолжение цикла: "месси с кубком мира в Барселоне, ПСЖ...", "месси с кубком мира на рыбалке", "месси с кубком мира в кубе на улице Мира"...
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+2
Nick.Grabowski
Загалом трошки дитяче фото. Дорослий чоловік та кубок у ліжку. 
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0
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