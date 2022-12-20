ФОТО. Месси выложил снимок с Кубком мира в постели

Новоиспеченный чемпион мира Лионель Месси выложил новое фото с Кубком мира.



Капитан сборной Аргентины опубликовал несколько фотографий, на которых он изображен с главным футбольным трофеем в кровати.



«Добрый день!», – написал Месси.



Отметим, что Месси признали лучшим игроком ЧМ-2022, который проходил в Катаре. Аргентинцы выиграли титул впервые за 36 лет, для них это третья победа на чемпионатах мира (1978, 1986 и 2022).