ФОТО. Месси выложил снимок с Кубком мира в постели
Лионелю теперь можно все
Новоиспеченный чемпион мира Лионель Месси выложил новое фото с Кубком мира.
Капитан сборной Аргентины опубликовал несколько фотографий, на которых он изображен с главным футбольным трофеем в кровати.
«Добрый день!», – написал Месси.
Отметим, что Месси признали лучшим игроком ЧМ-2022, который проходил в Катаре. Аргентинцы выиграли титул впервые за 36 лет, для них это третья победа на чемпионатах мира (1978, 1986 и 2022).
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