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  4. По 5 матчей условно. Красников и Дедышин наказаны за драку
Украина. Премьер лига
20 декабря 2022, 13:51 | Обновлено 20 декабря 2022, 14:30
246
1

По 5 матчей условно. Красников и Дедышин наказаны за драку

Не слишком серьезное наказание

20 декабря 2022, 13:51 | Обновлено 20 декабря 2022, 14:30
246
1
По 5 матчей условно. Красников и Дедышин наказаны за драку
uaf.ua

По информации журналиста Игоря Цыганыка, спортивный директор «Днепра-1» Евгений Красников и генеральный директор «Руха» Игорь Дедышин получили наказание от КДК УАФ за драку по итогам матча УПЛ.

Сообщается, что оба получили пять матчей дисквалификации условно, а также денежный штраф. Официально УАФ это пока не подтверждает.

Скандальный матч УПЛ «Рух» — «Днепр-1» (2:3, хозяева доигрывали вдевятером) закончился массовой потасовкой с участием Красникова, Дедышина и других представителей клубов.

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Источник Циганик LIVE
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Комментарии 1
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Dreifus
Вау, целых 5 матчей.
Правда условно, т.е.  для них ничего не поменяется.
А какое условие нарушения условного срока? Если опять подерутся? только друг с другом или достаточно с кем-то другим?
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