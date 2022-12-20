По 5 матчей условно. Красников и Дедышин наказаны за драку
Не слишком серьезное наказание
По информации журналиста Игоря Цыганыка, спортивный директор «Днепра-1» Евгений Красников и генеральный директор «Руха» Игорь Дедышин получили наказание от КДК УАФ за драку по итогам матча УПЛ.
Сообщается, что оба получили пять матчей дисквалификации условно, а также денежный штраф. Официально УАФ это пока не подтверждает.
Скандальный матч УПЛ «Рух» — «Днепр-1» (2:3, хозяева доигрывали вдевятером) закончился массовой потасовкой с участием Красникова, Дедышина и других представителей клубов.
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