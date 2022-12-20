Обогнал знаменитое яйцо. Месси установил рекорд по лайкам в инстаграме

После победы на ЧМ-2022 лидер сборной Аргентины Лионель Месси написал радостный пост в инстаграме, который за два дня набрал более 56 миллионов лайков.



Таким образом, этот пост набрал рекордное количество лайков в социальной сети Instagram. Ранее это достижение принадлежало фото куриного яйца с предложением сделать это сообщение самым популярным в истории соцсети.



Отметим, что совместное фото Лионеля Месси и Криштиану Роналду перед чемпионатом мира набрало 41,9 миллионов лайков.