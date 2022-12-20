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  4. Обогнал знаменитое яйцо. Месси установил рекорд по лайкам в инстаграме
Чемпионат мира
20 декабря 2022, 12:10 |
1773
3

Обогнал знаменитое яйцо. Месси установил рекорд по лайкам в инстаграме

Еще одно достижение в карьере звездного аргентинца

20 декабря 2022, 12:10 |
1773
3
Обогнал знаменитое яйцо. Месси установил рекорд по лайкам в инстаграме
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

После победы на ЧМ-2022 лидер сборной Аргентины Лионель Месси написал радостный пост в инстаграме, который за два дня набрал более 56 миллионов лайков.

Таким образом, этот пост набрал рекордное количество лайков в социальной сети Instagram. Ранее это достижение принадлежало фото куриного яйца с предложением сделать это сообщение самым популярным в истории соцсети.

Отметим, что совместное фото Лионеля Месси и Криштиану Роналду перед чемпионатом мира набрало 41,9 миллионов лайков.

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Источник Instagram
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donnerwetter
Ну если он ещё устроит турне с Кубком по всей Аргентине, то переплюнет даже Лесю Никитюк.
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-1
14sergey1953
Ще одне підтвердження, що Мессі найкращий футболіст світу, за всю історію футбола!!!
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-4
Злий Глобинець
 І я лайкнув. Для того, щоб цей пост став найпопулярнішим. А то яйце - якось несерйозно.
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-5
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