Обогнал знаменитое яйцо. Месси установил рекорд по лайкам в инстаграме
Еще одно достижение в карьере звездного аргентинца
После победы на ЧМ-2022 лидер сборной Аргентины Лионель Месси написал радостный пост в инстаграме, который за два дня набрал более 56 миллионов лайков.
Таким образом, этот пост набрал рекордное количество лайков в социальной сети Instagram. Ранее это достижение принадлежало фото куриного яйца с предложением сделать это сообщение самым популярным в истории соцсети.
Отметим, что совместное фото Лионеля Месси и Криштиану Роналду перед чемпионатом мира набрало 41,9 миллионов лайков.
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