Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Роналду летом мог перейти в Марсель
Франция
20 декабря 2022, 10:59 |
387
0

Источник: Роналду летом мог перейти в Марсель

Криштиану вел переговоры с французским клубом

20 декабря 2022, 10:59 |
387
0
Источник: Роналду летом мог перейти в Марсель
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду летом мог перейти в «Марсель». Об этом сообщил эксзащитник французского клуба Базиль Боли.

«Он вел переговоры с «Марселем». Думаю, он должен был согласиться, он привнес бы что-нибудь новое в чемпионат Франции. Это талантливый игрок, хоть и немного старый. Но в чемпионате Франции, я считаю, он все еще мог наводить страх на соперников. К тому же это Криштиану Роналду – бренд», – сказал Боли.

Перед чемпионатом мира Роналду дал скандальное интервью, в котором высказываниями о «Манчестер Юнайтед» нанес удар по имиджу клуба. После этого руководство МЮ приняло решение разорвать контракт с футболистом без выплаты компенсации.

По теме:
Даром не нужен? Весной Барселона отказалась бесплатно подписать Ди Марию
Интер хочет подписать вратаря сборной Швейцарии
Рабьо может перейти в Атлетико
Криштиану Роналду Марсель Базиль Боли трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Beinsports.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эффект Катара. Как ЧМ-2022 повлияет на январское трансферное окно
Футбол | 19 декабря 2022, 14:52 2
Эффект Катара. Как ЧМ-2022 повлияет на январское трансферное окно
Эффект Катара. Как ЧМ-2022 повлияет на январское трансферное окно

Клубы будут обращать внимание на героев нынешнего мундиаля…

А так можно? На поле было 13 аргентинцев во время 3-го гола Месси французам
Футбол | 19 декабря 2022, 11:40 34
А так можно? На поле было 13 аргентинцев во время 3-го гола Месси французам
А так можно? На поле было 13 аргентинцев во время 3-го гола Месси французам

На газон выбежали двое запасных команды Лионеля Скалони

«Гоню от себя мысли». Вице-президента УАФ подозревают в фальсификации
Футбол | 20.12.2022, 03:49
«Гоню от себя мысли». Вице-президента УАФ подозревают в фальсификации
«Гоню от себя мысли». Вице-президента УАФ подозревают в фальсификации
Игроки сборной Бразилии уговаривают Неймара остаться в команде
Футбол | 19.12.2022, 23:29
Игроки сборной Бразилии уговаривают Неймара остаться в команде
Игроки сборной Бразилии уговаривают Неймара остаться в команде
Один француз, три марокканца, без бразильцев. Символическая сборная ЧМ-2022
Футбол | 19.12.2022, 11:20
Один француз, три марокканца, без бразильцев. Символическая сборная ЧМ-2022
Один француз, три марокканца, без бразильцев. Символическая сборная ЧМ-2022
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РОНАЛДО: «Прощание, достойное гения, который был капитаном целой эпохи»
РОНАЛДО: «Прощание, достойное гения, который был капитаном целой эпохи»
19.12.2022, 08:15 2
Футбол
Предупредили. Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА, известна причина
Предупредили. Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА, известна причина
19.12.2022, 10:50 38
Футбол
ВИДЕО. Скандальное судейство. БК Днепр покинул паркет за 18 секунд до конца
ВИДЕО. Скандальное судейство. БК Днепр покинул паркет за 18 секунд до конца
19.12.2022, 21:55 2
Баскетбол
Это мог быть только он. Назван лучший игрок ЧМ-2022
Это мог быть только он. Назван лучший игрок ЧМ-2022
18.12.2022, 20:30 31
Футбол
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «В войне не бывает чемпионов, ничьей быть не может»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «В войне не бывает чемпионов, ничьей быть не может»
18.12.2022, 15:59 9
Футбол
Александр УСИК: «Мне Селезнева в лагерь пригласить?»
Александр УСИК: «Мне Селезнева в лагерь пригласить?»
18.12.2022, 18:10 3
Бокс
Легенда – про легенду. Федерер поздравил Месси с титулом чемпиона мира
Легенда – про легенду. Федерер поздравил Месси с титулом чемпиона мира
18.12.2022, 21:36 2
Футбол
ВИДЕО. Жара на трибунах. Аргентинка оголила грудь во время празднования
ВИДЕО. Жара на трибунах. Аргентинка оголила грудь во время празднования
19.12.2022, 11:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности