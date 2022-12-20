Источник: Роналду летом мог перейти в Марсель

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду летом мог перейти в «Марсель». Об этом сообщил эксзащитник французского клуба Базиль Боли.

«Он вел переговоры с «Марселем». Думаю, он должен был согласиться, он привнес бы что-нибудь новое в чемпионат Франции. Это талантливый игрок, хоть и немного старый. Но в чемпионате Франции, я считаю, он все еще мог наводить страх на соперников. К тому же это Криштиану Роналду – бренд», – сказал Боли.

Перед чемпионатом мира Роналду дал скандальное интервью, в котором высказываниями о «Манчестер Юнайтед» нанес удар по имиджу клуба. После этого руководство МЮ приняло решение разорвать контракт с футболистом без выплаты компенсации.