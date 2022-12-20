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  4. Даром не нужен? Весной Барселона отказалась бесплатно подписать Ди Марию
Чемпионат мира
20 декабря 2022, 11:19 |
487
0

Даром не нужен? Весной Барселона отказалась бесплатно подписать Ди Марию

Один из героев финала чемпионата мира 2022 в этом году получил отказ от каталонского клуба

20 декабря 2022, 11:19 |
487
0
Даром не нужен? Весной Барселона отказалась бесплатно подписать Ди Марию
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария весной 2022 года мог оказаться в каталонской «Барселоне».

Вингер, находившийся на тот момент в статусе свободного агента после ухода из ПСЖ, предлагал свои услуги «сине-гранатовым».

Главный тренер «Барселоны» Хави одобрил этот трансфер, однако руководство не поддержало решение наставника.

В клубе не захотели подписывать 34-летнего игрока из-за возраста. Спустя некоторое время Ди Мария трудоустроился в туринском «Ювентусе».

Напомним, Анхель Ди Мария стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на Мундиале в Катаре.

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Источник Mundo Deportivo
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