Даром не нужен? Весной Барселона отказалась бесплатно подписать Ди Марию
Один из героев финала чемпионата мира 2022 в этом году получил отказ от каталонского клуба
Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария весной 2022 года мог оказаться в каталонской «Барселоне».
Вингер, находившийся на тот момент в статусе свободного агента после ухода из ПСЖ, предлагал свои услуги «сине-гранатовым».
Главный тренер «Барселоны» Хави одобрил этот трансфер, однако руководство не поддержало решение наставника.
В клубе не захотели подписывать 34-летнего игрока из-за возраста. Спустя некоторое время Ди Мария трудоустроился в туринском «Ювентусе».
Напомним, Анхель Ди Мария стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на Мундиале в Катаре.
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