Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Айнтрахта мог возглавить сборную Австрии
Другие новости
20 декабря 2022, 09:14 | Обновлено 20 декабря 2022, 09:32
124
0

Тренер Айнтрахта мог возглавить сборную Австрии

Оливер Гласнер решил остаться во Франкфурте

20 декабря 2022, 09:14 | Обновлено 20 декабря 2022, 09:32
124
0
Тренер Айнтрахта мог возглавить сборную Австрии
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер

Главный тренер немецкого «Айнтрахта» Оливер Гласнер мог стать главным тренером национальной сборной Австрии.

«Меня не спрашивали, но контакт был. Одна минута - и обеим сторонам стало ясно, что для Австрии есть лучший руководитель команды, чем Оливер Гласнер, и что для Оливера Гласнера лучше остаться во Франкфурте», - сказал Гласнер.

В настоящий момент главным тренером австрийской команды является Ральф Рангник.

Сборная Австрии не принимала участия в чемпионате мира 2022 в Катаре, победителем которого стала сборная Аргентины.

По теме:
Австрия – Италия – 2:0. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи. Австрия обыграла Италию, у рф нули с Узбекистаном
Легендарный форвард сборной Австрии покончил жизнь самоубийством
Оливер Гласнер Айнтрахт Франкфурт сборная Австрии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Bild
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-хавбек сборной Англии раскритиковал работу Саутгейта на ЧМ-2022
Футбол | 20 декабря 2022, 05:55 0
Экс-хавбек сборной Англии раскритиковал работу Саутгейта на ЧМ-2022
Экс-хавбек сборной Англии раскритиковал работу Саутгейта на ЧМ-2022

Недовольство высказал Джейми Реднапп

ВИДЕО. Жара на трибунах. Аргентинка оголила грудь во время празднования
Футбол | 19 декабря 2022, 11:59 2
ВИДЕО. Жара на трибунах. Аргентинка оголила грудь во время празднования
ВИДЕО. Жара на трибунах. Аргентинка оголила грудь во время празднования

Правда, теперь ей грозит как минимум штраф...

ФОТО. Месси с Кубком мира летит в самолете
Футбол | 19.12.2022, 17:24
ФОТО. Месси с Кубком мира летит в самолете
ФОТО. Месси с Кубком мира летит в самолете
Известен трофей, которого еще нет у Месси, хотя он за него боролся
Футбол | 19.12.2022, 09:37
Известен трофей, которого еще нет у Месси, хотя он за него боролся
Известен трофей, которого еще нет у Месси, хотя он за него боролся
Игроки сборной Бразилии уговаривают Неймара остаться в команде
Футбол | 19.12.2022, 23:29
Игроки сборной Бразилии уговаривают Неймара остаться в команде
Игроки сборной Бразилии уговаривают Неймара остаться в команде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Успех только на 50-60%». ВСУ рассказали подробности наступления на Херсон
«Успех только на 50-60%». ВСУ рассказали подробности наступления на Херсон
18.12.2022, 15:49
Война
РОНАЛДО: «Прощание, достойное гения, который был капитаном целой эпохи»
РОНАЛДО: «Прощание, достойное гения, который был капитаном целой эпохи»
19.12.2022, 08:15 2
Футбол
Дидье ДЕШАМ: «Мы выжали из Аргентины все соки. Было бы проще проиграть 0:3»
Дидье ДЕШАМ: «Мы выжали из Аргентины все соки. Было бы проще проиграть 0:3»
18.12.2022, 22:25 6
Футбол
Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов
Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов
18.12.2022, 20:00 2
Футбол
Британский боксер: «Джошуа сломлен после Усика, ему нужен год отдыха»
Британский боксер: «Джошуа сломлен после Усика, ему нужен год отдыха»
18.12.2022, 16:33
Бокс
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «В войне не бывает чемпионов, ничьей быть не может»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «В войне не бывает чемпионов, ничьей быть не может»
18.12.2022, 15:59 8
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
19.12.2022, 02:00
Биатлон
ВИДЕО. Нет ничего сильнее, чем любовь матери. Слезы счастья Месси и мамы
ВИДЕО. Нет ничего сильнее, чем любовь матери. Слезы счастья Месси и мамы
18.12.2022, 21:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности