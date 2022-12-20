Тренер Айнтрахта мог возглавить сборную Австрии

Главный тренер немецкого «Айнтрахта» Оливер Гласнер мог стать главным тренером национальной сборной Австрии.

«Меня не спрашивали, но контакт был. Одна минута - и обеим сторонам стало ясно, что для Австрии есть лучший руководитель команды, чем Оливер Гласнер, и что для Оливера Гласнера лучше остаться во Франкфурте», - сказал Гласнер.

В настоящий момент главным тренером австрийской команды является Ральф Рангник.

Сборная Австрии не принимала участия в чемпионате мира 2022 в Катаре, победителем которого стала сборная Аргентины.