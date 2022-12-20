Тренер Айнтрахта мог возглавить сборную Австрии
Оливер Гласнер решил остаться во Франкфурте
Главный тренер немецкого «Айнтрахта» Оливер Гласнер мог стать главным тренером национальной сборной Австрии.
«Меня не спрашивали, но контакт был. Одна минута - и обеим сторонам стало ясно, что для Австрии есть лучший руководитель команды, чем Оливер Гласнер, и что для Оливера Гласнера лучше остаться во Франкфурте», - сказал Гласнер.
В настоящий момент главным тренером австрийской команды является Ральф Рангник.
Сборная Австрии не принимала участия в чемпионате мира 2022 в Катаре, победителем которого стала сборная Аргентины.
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