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Чемпионат мира
20 декабря 2022, 05:55 | Обновлено 20 декабря 2022, 06:00
381
0

Экс-хавбек сборной Англии раскритиковал работу Саутгейта на ЧМ-2022

Недовольство высказал Джейми Реднапп

20 декабря 2022, 05:55 | Обновлено 20 декабря 2022, 06:00
381
0
Экс-хавбек сборной Англии раскритиковал работу Саутгейта на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Реднапп

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Джейми Реднапп заявил, что главный тренер английской команды Гарет Саутгейт на чемпионате мира в Катаре провалил свою миссию, не сумев добиться с подопечными результата, на который они были способны.

«Он неплохо поработал, но не стоит думать, будто больше нет подходящих тренеров. Хороших специалистов, которые могли бы проделать такую же работу, в избытке.

Любой толковый молодой английский тренер из АПЛ вывел бы Англию в четвертьфинал, судя по нашим соперникам. В 2018 году ситуация была такой же. Мы сыграли с одной хорошей командой, Хорватией, и она нас победила. Мы сыграли с приличной командой на этом ЧМ – и она нас победила. На прошлом Евро мы обыграли такие крепкие команды, как Дания и Германия, но ни одна из них не вышла из группы на ЧМ-2022.

Если взглянуть на кандидатов, то есть Грэм Поттер из «Челси», Эдди Хау отлично работает в «Ньюкасле». Фрэнк Лэмпард, отлично игравший за Англию, работает в «Эвертоне». У Джеррарда в «Астон Вилле» не сложилось, но любой из этих тренеров мог бы добиться того же, что и Саутгейт», – заявил Реднапп.

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Источник Sky Sports
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