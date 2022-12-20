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Англия
20 декабря 2022, 04:31 | Обновлено 20 декабря 2022, 04:46
157
0

Арсенал заинтересовался нападающим сборной Франции

«Канониры» Лондона планируют усилить атаку

20 декабря 2022, 04:31 | Обновлено 20 декабря 2022, 04:46
157
0
Арсенал заинтересовался нападающим сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тюрам

В поле зрения лондонского «Арсенала» находится форвард менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Франции Маркус Тюрам.

Немецкий клуб якобы оценивает своего игрока в 12 млн евро. Такая сумма вызвана тем, что у француза будущим летом истекает срок действия договора. Гладбахцы хотят получить за Тюрама хоть какие-то деньги, а не потерять его через полгода бесплатно.

Сообщается, будто менеджер лондонцев Микель Артета считает Маркуса Тюрама идеальной заменой травмированному форварду Габриэлу Жезусу.

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