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Чемпионат Украины
20 декабря 2022, 03:49 | Обновлено 20 декабря 2022, 04:08
101
0

«Гоню от себя мысли». Вице-президента УАФ подозревают в фальсификации

Константин Андриюк поделился сомнениями

20 декабря 2022, 03:49 | Обновлено 20 декабря 2022, 04:08
101
0
«Гоню от себя мысли». Вице-президента УАФ подозревают в фальсификации
Facebook. Константин Андриюк

Журналист Константин Андриюк в своем телеграмм-канале признался, что сомневается в правдивости письма от УЕФА и ФИФА в адрес Украинской ассоциации футбола, согласно которому УАФ якобы предупреждена о последствиях проведения 20 декабря виртуального Исполкома.

«На ФБ 1-го вице-президента УАФ Олега Протасова – письмо сразу от ДВОХ футбольных организаций – ФИФА и УЕФА.

Есть несколько вопросов:

1. Дата письма – 14 декабря. Это письмо очень важно для УАФ, почему не выложили в тот же день? Почему ждали 5 дней?

2. Напомню, штаб-квартира ФИФА – в швейцарском Цюрихе, штаб-квартира УЕФА – в швейцарском Ньоне. Не знал, что эти две разные организации выполняют как минимум одно общее дело. Как вот, написание общих официальных писем в УАФ.

3. Где исходящий номер письма? Подождите, там должно быть аж ДВА выходных от ФИФА/УЕФА? Где это? Это же официальный документ!

4. Почему письмо не опубликовано на официальном сайте УАФ? Как свидетельство его важности и доказательство официальности и подлинности.

Я гоню от себя мысли, что это фальшивка, как и гоню другое. Что на легенду укр. футбола – Протасова нажали и заставили опубликовать это от его имени. Тем самым дико его подставили», – написал Константин Андриюк.

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Украинская ассоциация футбола Олег Протасов Константин Андриюк
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Источник Sport.ua
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