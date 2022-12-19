Тренер Ньюкасла: «Скучный финал ЧМ-2022, правда? Лучшая реклама футбола»

Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау уверен, что такой захватывающий финал ЧМ-2022, который организовали Аргентина и Франция, являются лучшей рекламой футбола.

«Скучный был матч, правда? Конечно, это был невероятный спектакль, просто лучшая реклама для футбола. Камбэк Франции показывает, что игра не закончена, пока не было финального свистка».

«Качественная игра и драма - хорошее завершение чемпионата мира. Было приятно смотреть, особенно на усилия двух игроков, которые вели свои команды», — сказал Хау.

Аргентина выиграла у Франции в финале 4:2 в серии пенальти после 3:3 в основное и дополнительное время.