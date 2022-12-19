Конкурент - яйцо. Пост Месси о победе на ЧМ набрал 47+ миллионов лайков
Удалось обойти по лайкам совместную рекламу с Роналду
После победы на ЧМ-2022 лидер сборной Аргентины написал радостный пост в Instagram, который к этому моменту набрал более 47 миллионов лайков.
Этот пост побил результат совместной рекламы Месси и Криштиану Роналду перед чемпионатом мира, когда звезды мирового футбола продвигали Louis Vuitton. Тот пост набрал 41,9 миллионов лайков.
Не исключено, что пост Месси, который сейчас уже является вторым самым залайканным в Instagram, сможет стать рекордсменом, но для этого нужно побить результат в 56,2 миллиона лайков.
Пост-рекордсмен принадлежит фото куриного яйца с предложением сделать это сообщение самым популярным в истории соцсети. Пока что получается, но Месси уже близко.
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