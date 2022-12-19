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Чемпионат мира
19 декабря 2022, 19:36 | Обновлено 19 декабря 2022, 19:39
649
1

Богдан ШЕРШУН: «Месси – лучший игрок в истории мирового футбола»

Специалист – о победе сборной Аргентины на Мундиале в Катаре

19 декабря 2022, 19:36 | Обновлено 19 декабря 2022, 19:39
649
1
Богдан ШЕРШУН: «Месси – лучший игрок в истории мирового футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Бывший игрок сборной Украины Богдан Шершун прокомментировал победу сборной Аргентины над национальной командой Франции (3:3, пен. 4:2) в финале чемпионата мира 2022.

— Поддерживал сборную Аргентины. Связано это с тем, что в 2001 году я с молодежной сборной Украины играл в Аргентине, в финальной части чемпионата мира. Наша сборная тогда вышла из группы, но проиграла в 1/8 финала сборной Парагвая. А хозяева турнира, сборная Аргентины, в итоге, стала чемпионом мира. В ее составе блистал Хавьер Савиола. Мне, прежде всего, запомнилось, как болельщики в Аргентине любят футбол и свои команды. Любовь к футболу в Аргентине преданна и безгранична. Надо сказать, что в Аргентине люди живут не очень богато, много там и бедных людей. Лично я видел, как фанаты поддерживают своих кумиров. Мне это запомнилось и с тех пор я поддерживаю сборную Аргентины.

— По всей вероятности и фактор Лионеля Месси также сыграл важную роль?
— Безусловно. Я очень хотел, чтобы он стал вровень с Марадоной. Много лет все говорили, что Диего Марадона сам тащил сборную Аргентины к титулу чемпионов мира, а Лионель Месси велик только в Барселоне, но не в сборной. Теперь, после этого великого финала, я могу сказать, что Месси — лучший игрок в истории мирового футбола.

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Источник Sportarena
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Комментарии 1
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14sergey1953
Вчора, Мессі остаточно затвердив себе у статусі найкращого футболіста світу в історії футбола!!!
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