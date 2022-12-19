Богдан ШЕРШУН: «Месси – лучший игрок в истории мирового футбола»

Бывший игрок сборной Украины Богдан Шершун прокомментировал победу сборной Аргентины над национальной командой Франции (3:3, пен. 4:2) в финале чемпионата мира 2022.

— Поддерживал сборную Аргентины. Связано это с тем, что в 2001 году я с молодежной сборной Украины играл в Аргентине, в финальной части чемпионата мира. Наша сборная тогда вышла из группы, но проиграла в 1/8 финала сборной Парагвая. А хозяева турнира, сборная Аргентины, в итоге, стала чемпионом мира. В ее составе блистал Хавьер Савиола. Мне, прежде всего, запомнилось, как болельщики в Аргентине любят футбол и свои команды. Любовь к футболу в Аргентине преданна и безгранична. Надо сказать, что в Аргентине люди живут не очень богато, много там и бедных людей. Лично я видел, как фанаты поддерживают своих кумиров. Мне это запомнилось и с тех пор я поддерживаю сборную Аргентины.

— По всей вероятности и фактор Лионеля Месси также сыграл важную роль?

— Безусловно. Я очень хотел, чтобы он стал вровень с Марадоной. Много лет все говорили, что Диего Марадона сам тащил сборную Аргентины к титулу чемпионов мира, а Лионель Месси велик только в Барселоне, но не в сборной. Теперь, после этого великого финала, я могу сказать, что Месси — лучший игрок в истории мирового футбола.