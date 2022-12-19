Николас ТАЛЬЯФИКО: «Мы, аргентинцы, всегда можем двигаться вперед»
Защитник сборной Аргентины – о триумфе на Мундиале в Катаре
Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико прокомментировал победу над национальной командой Франции (3:3, пен. 4:2) в финале чемпионата мира 2022.
«Если не страдать, то не стоит выходить на поле. Сегодня нам пришлось немного потерпеть. Первый тайм был очень хорош. Во втором у нас были свои ошибки, но мы знали, как их исправить. Мы аргентинцы, мы всегда можем двигаться вперед.
Я посвящаю эту победу всем аргентинцам и всем поддерживавшим нас людям.
Лео Месси невероятно провел этот чемпионат мира. Этот момент уникален.
Матч с Мексикой стал отправной точкой. Пощечина от Саудовской Аравии в начале турнира заставила нас понять, что все последующие матчи будут финалами», - сказал Тальяфико.
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