Николас ТАЛЬЯФИКО: «Мы, аргентинцы, всегда можем двигаться вперед»

Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико прокомментировал победу над национальной командой Франции (3:3, пен. 4:2) в финале чемпионата мира 2022.

«Если не страдать, то не стоит выходить на поле. Сегодня нам пришлось немного потерпеть. Первый тайм был очень хорош. Во втором у нас были свои ошибки, но мы знали, как их исправить. Мы аргентинцы, мы всегда можем двигаться вперед.

Я посвящаю эту победу всем аргентинцам и всем поддерживавшим нас людям.

Лео Месси невероятно провел этот чемпионат мира. Этот момент уникален.

Матч с Мексикой стал отправной точкой. Пощечина от Саудовской Аравии в начале турнира заставила нас понять, что все последующие матчи будут финалами», - сказал Тальяфико.