Чемпионат мира19 декабря 2022, 16:45 | Обновлено 19 декабря 2022, 16:55
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Килиан МБАППЕ: «Мы вернемся»
Форвард сборной Франции – о поражении в финале чемпионата мира
19 декабря 2022, 16:45 | Обновлено 19 декабря 2022, 16:55
824
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от национальной команды Аргентины (3:3, пен. 2:4) в финале чемпионата мира 2022.
23-летний футболист опубликовал фото, на котором он проходит мимо кубка чемпионов мира.
«Мы вернемся», - написал Мбаппе в своем Twitter.
Nous reviendrons. 🇫🇷🙏🏽 pic.twitter.com/Ni2WhO6Tgd— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 19, 2022
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