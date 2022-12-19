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Чемпионат мира
19 декабря 2022, 16:45 | Обновлено 19 декабря 2022, 16:55
824
0

Килиан МБАППЕ: «Мы вернемся»

Форвард сборной Франции – о поражении в финале чемпионата мира

19 декабря 2022, 16:45 | Обновлено 19 декабря 2022, 16:55
824
0
Килиан МБАППЕ: «Мы вернемся»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от национальной команды Аргентины (3:3, пен. 2:4) в финале чемпионата мира 2022.

23-летний футболист опубликовал фото, на котором он проходит мимо кубка чемпионов мира.

«Мы вернемся», - написал Мбаппе в своем Twitter.

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