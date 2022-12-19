Килиан МБАППЕ: «Мы вернемся»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от национальной команды Аргентины (3:3, пен. 2:4) в финале чемпионата мира 2022.

23-летний футболист опубликовал фото, на котором он проходит мимо кубка чемпионов мира.

«Мы вернемся», - написал Мбаппе в своем Twitter.