Леандро ПАРЕДЕС: «Даже в лучших снах мы не могли вообразить победу на ЧМ»

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес прокомментировал победу над национальной командой Франции (3:3, пен. 4:2) в финале чемпионата мира 2022.

«Нет слов, чтобы описать это. Даже в лучших снах мы не могли вообразить победу на чемпионате мира. Должны наслаждаться этим.

Я думал о своей семье, обо всем том пути, который мы преодолели, о своей жене, родителях, тех, кто болеет за нас на небесах, детях, которые были с нами на протяжении всего цикла, но не смогли быть с нами сегодня. Это все для них.

Мой отец сказал мне: «Теперь ты знаешь, сколько весит кубок мира». Это невероятно.

Сейчас Лео Месси должен оставаться с нами, как никогда раньше, пусть он останется с нами надолго», - сказал Паредес.