Все финалы ЧМ. У Аргентины – три трофея. А у кого больше всех?

18 декабря сборная Аргентины стала чемпионом мира 2022! Лионель Месси и сборная Аргентины в серии пенальти одолели Килиана Мбаппе и сборную Францию (3:3, пен. 4:2).

Это третья победа Аргентины на мундиалях (1978, 1986, 2022). У Франции осталось два титула ЧМ (1998, 2018).

Большее всех титулов имеет Бразилия – 5, от чего происходит и прозвище пентакампеоны. По 4 триумфа на мундиалях имеют Италия и Германия.

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