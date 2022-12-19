Все финалы ЧМ. У Аргентины – три трофея. А у кого больше всех?
Бразилия имеет 5 титулов, а у Германии и Италии – по 4 победы на мундиалях
18 декабря сборная Аргентины стала чемпионом мира 2022! Лионель Месси и сборная Аргентины в серии пенальти одолели Килиана Мбаппе и сборную Францию (3:3, пен. 4:2).
Это третья победа Аргентины на мундиалях (1978, 1986, 2022). У Франции осталось два титула ЧМ (1998, 2018).
Большее всех титулов имеет Бразилия – 5, от чего происходит и прозвище пентакампеоны. По 4 триумфа на мундиалях имеют Италия и Германия.
🥇 Все финалы чемпионатов мира по футболу
🥇 Команды, которые попадали в топ-4 на чемпионатах мира
🥇 Количество титулов на чемпионатах мира по футболу
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