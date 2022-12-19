Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все финалы ЧМ. У Аргентины – три трофея. А у кого больше всех?
Чемпионат мира
19 декабря 2022, 15:55 | Обновлено 19 декабря 2022, 16:00
423
0

Все финалы ЧМ. У Аргентины – три трофея. А у кого больше всех?

Бразилия имеет 5 титулов, а у Германии и Италии – по 4 победы на мундиалях

19 декабря 2022, 15:55 | Обновлено 19 декабря 2022, 16:00
423
0
Все финалы ЧМ. У Аргентины – три трофея. А у кого больше всех?
MEGOGO

18 декабря сборная Аргентины стала чемпионом мира 2022! Лионель Месси и сборная Аргентины в серии пенальти одолели Килиана Мбаппе и сборную Францию (3:3, пен. 4:2).

Это третья победа Аргентины на мундиалях (1978, 1986, 2022). У Франции осталось два титула ЧМ (1998, 2018).

Большее всех титулов имеет Бразилия – 5, от чего происходит и прозвище пентакампеоны. По 4 триумфа на мундиалях имеют Италия и Германия.

🥇 Все финалы чемпионатов мира по футболу

🥇 Команды, которые попадали в топ-4 на чемпионатах мира

🥇 Количество титулов на чемпионатах мира по футболу

По теме:
Финал ЧМ-2022 собрал рекордные рейтинги в истории французского ТВ
Ханс Дитер ФЛИК: «Было бы неплохо, если бы нам позволили играть в футбол»
Гари ЛИНЕКЕР: «У Месси дар от футбольных богов»
ЧМ-2022 по футболу сборная Аргентины по футболу статистические расклады сборная Бразилии по футболу сборная Италии по футболу сборная Германии по футболу сборная Франции по футболу Аргентина - Франция чемпионат мира по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси и Мбаппе переписали бомбардирский рейтинг мундиалей
Футбол | 19 декабря 2022, 13:11 7
Месси и Мбаппе переписали бомбардирский рейтинг мундиалей
Месси и Мбаппе переписали бомбардирский рейтинг мундиалей

Аргентинец забил 13-й мяч на чемпионатах мира, а француз - 12-й

Своеобразная история для украинского футбола. Экс-игрок УПЛ выиграл ЧМ-2022
Футбол | 18 декабря 2022, 23:40 0
Своеобразная история для украинского футбола. Экс-игрок УПЛ выиграл ЧМ-2022
Своеобразная история для украинского футбола. Экс-игрок УПЛ выиграл ЧМ-2022

Папу Гомес – первый бывший игрок УПЛ, который выиграл ЧМ

РОНАЛДО: «Прощание, достойное гения, который был капитаном целой эпохи»
Футбол | 19.12.2022, 08:15
РОНАЛДО: «Прощание, достойное гения, который был капитаном целой эпохи»
РОНАЛДО: «Прощание, достойное гения, который был капитаном целой эпохи»
Месси побил рекорды Маттеуса и Мальдини
Футбол | 19.12.2022, 12:54
Месси побил рекорды Маттеуса и Мальдини
Месси побил рекорды Маттеуса и Мальдини
Дидье ДЕШАМ: «Мы выжали из Аргентины все соки. Было бы проще проиграть 0:3»
Футбол | 18.12.2022, 22:25
Дидье ДЕШАМ: «Мы выжали из Аргентины все соки. Было бы проще проиграть 0:3»
Дидье ДЕШАМ: «Мы выжали из Аргентины все соки. Было бы проще проиграть 0:3»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Третья звезда над эмблемой. Аргентина – чемпион мира по футболу
Третья звезда над эмблемой. Аргентина – чемпион мира по футболу
18.12.2022, 19:59 163
Футбол
Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю
Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю
18.12.2022, 18:15 2
Футбол
Анси-2022. Прима занял 29 место в масс-старте
Анси-2022. Прима занял 29 место в масс-старте
18.12.2022, 13:49 5
Биатлон
Хорватия – Марокко – 2:1. Модрич снова с медалью. Видео голов и обзор матча
Хорватия – Марокко – 2:1. Модрич снова с медалью. Видео голов и обзор матча
17.12.2022, 19:45 1
Футбол
Выхрист победил 47-летнего американского ветерана. Но без нокаута, по очкам
Выхрист победил 47-летнего американского ветерана. Но без нокаута, по очкам
18.12.2022, 01:55 1
Бокс
ФОТО. Она никуда не уехала. Горячая хорватка снова порадовала своей фигурой
ФОТО. Она никуда не уехала. Горячая хорватка снова порадовала своей фигурой
18.12.2022, 02:10 4
Футбол
«Успех только на 50-60%». ВСУ рассказали подробности наступления на Херсон
«Успех только на 50-60%». ВСУ рассказали подробности наступления на Херсон
18.12.2022, 15:49
Война
Анси-2022. Эльвира Эберг выиграла персьют, Меркушина забежала в очки
Анси-2022. Эльвира Эберг выиграла персьют, Меркушина забежала в очки
17.12.2022, 16:00 3
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности