Украина. Премьер лига19 декабря 2022, 15:27 |
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Украинский защитник Шахтера стал отцом
У Ефима Конопли родилась дочь
19 декабря 2022, 15:27 |
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«Шахтер» сообщил о том, что защитник команды Ефим Конопля впервые в жизни стал отцом. Сегодня, 19 декабря его жена Анастасия родила ему дочь. Девочку назвали Анна-Аврора. Ее рост – 49 см, вес – 2700 г.
Напомним, в конце ноября Конопля перенес операцию. Он вернется в игру во второй части сезона.
В нынешнем сезоне на счету Конопли 1 гол в 11 матчах за «Шахтер» во всех турнирах.
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