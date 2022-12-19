Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский защитник Шахтера стал отцом
Украина. Премьер лига
19 декабря 2022, 15:27 |
624
0

Украинский защитник Шахтера стал отцом

У Ефима Конопли родилась дочь

19 декабря 2022, 15:27 |
624
0
Украинский защитник Шахтера стал отцом
ФК Шахтер Донецк. Ефим Конопля

«Шахтер» сообщил о том, что защитник команды Ефим Конопля впервые в жизни стал отцом. Сегодня, 19 декабря его жена Анастасия родила ему дочь. Девочку назвали Анна-Аврора. Ее рост – 49 см, вес – 2700 г.

Напомним, в конце ноября Конопля перенес операцию. Он вернется в игру во второй части сезона.

В нынешнем сезоне на счету Конопли 1 гол в 11 матчах за «Шахтер» во всех турнирах.

По теме:
ФОТО. Защитник Азовстали подарил послу Украины в США футболку Мудрика
ФОТО. Она никуда не уехала. Горячая хорватка снова порадовала своей фигурой
На Мудрика хватит? Назван бюджет Арсенала на январские трансферы
Ефим Конопля lifestyle Шахтер Донецк
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Жара на трибунах. Аргентинка оголила грудь во время празднования
Футбол | 19 декабря 2022, 11:59 1
ВИДЕО. Жара на трибунах. Аргентинка оголила грудь во время празднования
ВИДЕО. Жара на трибунах. Аргентинка оголила грудь во время празднования

Правда, теперь ей грозит как минимум штраф...

Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю
Футбол | 18 декабря 2022, 18:15 2
Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю
Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю

Анхель – первый игрок, забивавший в финале ЧМ, Олимпийских игр и континентального первенства

Месси и Мбаппе переписали бомбардирский рейтинг мундиалей
Футбол | 19.12.2022, 13:11
Месси и Мбаппе переписали бомбардирский рейтинг мундиалей
Месси и Мбаппе переписали бомбардирский рейтинг мундиалей
Своеобразная история для украинского футбола. Экс-игрок УПЛ выиграл ЧМ-2022
Футбол | 18.12.2022, 23:40
Своеобразная история для украинского футбола. Экс-игрок УПЛ выиграл ЧМ-2022
Своеобразная история для украинского футбола. Экс-игрок УПЛ выиграл ЧМ-2022
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 19.12.2022, 01:00
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Калинина обыграла Таусон и завоевала трофей на турнире в Лиможе
Калинина обыграла Таусон и завоевала трофей на турнире в Лиможе
17.12.2022, 22:45 6
Теннис
Анси-2022. Прима занял 29 место в масс-старте
Анси-2022. Прима занял 29 место в масс-старте
18.12.2022, 13:49 5
Биатлон
Третья звезда над эмблемой. Аргентина – чемпион мира по футболу
Третья звезда над эмблемой. Аргентина – чемпион мира по футболу
18.12.2022, 19:59 163
Футбол
Скандал. Защитник Марокко оскорбил президента ФИФА Инфантино
Скандал. Защитник Марокко оскорбил президента ФИФА Инфантино
17.12.2022, 23:59 13
Футбол
Анси-2022. Эльвира Эберг выиграла персьют, Меркушина забежала в очки
Анси-2022. Эльвира Эберг выиграла персьют, Меркушина забежала в очки
17.12.2022, 16:00 3
Биатлон
Выхрист победил 47-летнего американского ветерана. Но без нокаута, по очкам
Выхрист победил 47-летнего американского ветерана. Но без нокаута, по очкам
18.12.2022, 01:55 1
Бокс
Хорватия – Марокко – 2:1. Модрич снова с медалью. Видео голов и обзор матча
Хорватия – Марокко – 2:1. Модрич снова с медалью. Видео голов и обзор матча
17.12.2022, 19:45 1
Футбол
Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов
Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов
18.12.2022, 20:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности