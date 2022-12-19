Украинский защитник Шахтера стал отцом

«Шахтер» сообщил о том, что защитник команды Ефим Конопля впервые в жизни стал отцом. Сегодня, 19 декабря его жена Анастасия родила ему дочь. Девочку назвали Анна-Аврора. Ее рост – 49 см, вес – 2700 г.

Напомним, в конце ноября Конопля перенес операцию. Он вернется в игру во второй части сезона.

В нынешнем сезоне на счету Конопли 1 гол в 11 матчах за «Шахтер» во всех турнирах.