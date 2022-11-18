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Украина. Премьер лига
18 ноября 2022, 19:10 |
1298
0

Защитник Шахтера перенес операцию. Вернется во второй части сезона

Ефим Конопля к концу года должен восстановиться

18 ноября 2022, 19:10 |
1298
0
Защитник Шахтера перенес операцию. Вернется во второй части сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

«Шахтер» сообщил о том, что основной защитник команды Ефим Конопля перенес операцию по удалению паховой грыжи. На восстановление игроку нужно около месяца.

Конопля не поможет команде в двух последних матчах УПЛ этого года против «Днепра-1» и «Ворсклы», но сможет пройти полноценную подготовку перед второй частью сезона.

В нынешнем сезоне Конопля провел 11 матчей и забил 1 гол.

Сейчас в списке травмированных «Шахтера» также находятся Марьян Швед и Александр Зубков.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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