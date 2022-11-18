Защитник Шахтера перенес операцию. Вернется во второй части сезона

«Шахтер» сообщил о том, что основной защитник команды Ефим Конопля перенес операцию по удалению паховой грыжи. На восстановление игроку нужно около месяца.

Конопля не поможет команде в двух последних матчах УПЛ этого года против «Днепра-1» и «Ворсклы», но сможет пройти полноценную подготовку перед второй частью сезона.

В нынешнем сезоне Конопля провел 11 матчей и забил 1 гол.

Сейчас в списке травмированных «Шахтера» также находятся Марьян Швед и Александр Зубков.