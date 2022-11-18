Защитник Шахтера перенес операцию. Вернется во второй части сезона
Ефим Конопля к концу года должен восстановиться
«Шахтер» сообщил о том, что основной защитник команды Ефим Конопля перенес операцию по удалению паховой грыжи. На восстановление игроку нужно около месяца.
Конопля не поможет команде в двух последних матчах УПЛ этого года против «Днепра-1» и «Ворсклы», но сможет пройти полноценную подготовку перед второй частью сезона.
В нынешнем сезоне Конопля провел 11 матчей и забил 1 гол.
Сейчас в списке травмированных «Шахтера» также находятся Марьян Швед и Александр Зубков.
🤕 Юхим Конопля переніс операцію з видалення пахової грижі.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 18, 2022
Термін реабілітації захисника – близько місяця.
Бажаємо якнайшвидшого одужання, Юхиме 💪🏻#Shakhtar pic.twitter.com/yf0u224JLl
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