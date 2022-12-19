Ханс Дитер ФЛИК: «Было бы неплохо, если бы нам позволили играть в футбол»

Главный тренер сборной Германии Ханс Дитер Флик считает, что негативное отношение немцев к Катару негативно повлияло на выступление команды на ЧМ-2022:

«Президент Франции Эммануэль Макрон сказал что-то вроде: «Футбол слишком политизирован. Наши игроки должны сосредоточиться на футболе. Я занимаюсь политикой». Было бы неплохо, если бы у нас было также. Наша работа – играть в футбол. Было бы здорово, если бы нам позволили это делать. Есть и другие люди, которые больше подкованы в политике.

По всей видимости, общественность в Германии была настроена против Катара. Многие люди говорили, что не собираются смотреть матчи чемпионата мира. Это очень печально. Я был поражён, когда увидел, как болельщики других команд поддерживают свои сборные. Мы должны получать такую же поддержку, чтобы снова стать успешными».