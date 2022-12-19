Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эдуардо Камавинга стал самым молодым участником финала ЧМ-2022
Чемпионат мира
19 декабря 2022, 14:38 | Обновлено 19 декабря 2022, 14:45
826
0

Эдуардо Камавинга стал самым молодым участником финала ЧМ-2022

Только три игрока выступали в финалах в более молодом возрасте

19 декабря 2022, 14:38 | Обновлено 19 декабря 2022, 14:45
826
0
Эдуардо Камавинга стал самым молодым участником финала ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Вышедший на замену во втором тайме полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга стал самым молодым участником финала ЧМ-2022 – 20 лет 38 дней. Он стал 10 футболистом, выступавшим в решающих матчах мундиалей в возрасте менее 21 года. Причем младше, чем Камавинга, играли в финалах только трое и все из команд-чемпионов – бразилец Пеле, итальянец Джузеппе Бергоми и соотечественник Эдуардо Килиан Мбаппе.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые участники финалов чемпионатов мира

Возраст

Игрок

Сборная

ЧМ

17 лет 249 дней

ПЕЛЕ*

Бразилия

1958

18 лет 201 день

Джузеппе БЕРГОМИ*

Италия

1986

19 лет 207 дней

Килиан МБАППЕ*

Франция

2018

20 лет 38 дней

Эдуардо КАМАВИНГА

Франция

2022

20 лет 175 дней

Франсиско ВАРАЛЬО

Аргентина

1930

20 лет 221 день

Педро СУАРЕС

Аргентина

1930

20 лет 268 дней

КЛОДОАЛДУ*

Бразилия

1970

20 лет 270 дней

Давид ТРЕЗЕГЕ*

Франция

1998

20 лет 322 дня

Франц БЕККЕНБАУЭР

ФРГ

1966

20 лет 322 дня

ДЕНИЛСОН

Бразилия

1998

* в составе чемпионов мира.

По теме:
Финал ЧМ-2022 собрал рекордные рейтинги в истории французского ТВ
Все финалы ЧМ. У Аргентины – три трофея. А у кого больше всех?
Ханс Дитер ФЛИК: «Было бы неплохо, если бы нам позволили играть в футбол»
цифры и факты Эдуардо Камавинга ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов
Футбол | 18 декабря 2022, 20:00 2
Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов
Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов

Смотрите видеообзор финала ЧМ-2022 по футболу

Своеобразная история для украинского футбола. Экс-игрок УПЛ выиграл ЧМ-2022
Футбол | 18 декабря 2022, 23:40 0
Своеобразная история для украинского футбола. Экс-игрок УПЛ выиграл ЧМ-2022
Своеобразная история для украинского футбола. Экс-игрок УПЛ выиграл ЧМ-2022

Папу Гомес – первый бывший игрок УПЛ, который выиграл ЧМ

Предупредили. Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА, известна причина
Футбол | 19.12.2022, 10:50
Предупредили. Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА, известна причина
Предупредили. Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА, известна причина
Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю
Футбол | 18.12.2022, 18:15
Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю
Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю
Очередной уникальный рекорд. Месси феерит и на клубном уровне, и в сборной
Футбол | 19.12.2022, 12:49
Очередной уникальный рекорд. Месси феерит и на клубном уровне, и в сборной
Очередной уникальный рекорд. Месси феерит и на клубном уровне, и в сборной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Позор в MMA: путинист Емельяненко два раза падал и проиграл блогеру
ВИДЕО. Позор в MMA: путинист Емельяненко два раза падал и проиграл блогеру
18.12.2022, 07:10
MMA
ВИДЕО. Нет ничего сильнее, чем любовь матери. Слезы счастья Месси и мамы
ВИДЕО. Нет ничего сильнее, чем любовь матери. Слезы счастья Месси и мамы
18.12.2022, 21:05 1
Футбол
Дидье ДЕШАМ: «Мы выжали из Аргентины все соки. Было бы проще проиграть 0:3»
Дидье ДЕШАМ: «Мы выжали из Аргентины все соки. Было бы проще проиграть 0:3»
18.12.2022, 22:25 5
Футбол
Выхрист победил 47-летнего американского ветерана. Но без нокаута, по очкам
Выхрист победил 47-летнего американского ветерана. Но без нокаута, по очкам
18.12.2022, 01:55 1
Бокс
ФОТО. Она никуда не уехала. Горячая хорватка снова порадовала своей фигурой
ФОТО. Она никуда не уехала. Горячая хорватка снова порадовала своей фигурой
18.12.2022, 02:10 4
Футбол
Анси-2022. Прима занял 29 место в масс-старте
Анси-2022. Прима занял 29 место в масс-старте
18.12.2022, 13:49 5
Биатлон
ЧМ по хоккею. Украина U-20 проиграла Японии и не повысилась в классе
ЧМ по хоккею. Украина U-20 проиграла Японии и не повысилась в классе
17.12.2022, 23:11 6
Хоккей
Где смотреть онлайн финал чемпионата мира Аргентина – Франция
Где смотреть онлайн финал чемпионата мира Аргентина – Франция
18.12.2022, 05:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности