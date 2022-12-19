Эдуардо Камавинга стал самым молодым участником финала ЧМ-2022
Только три игрока выступали в финалах в более молодом возрасте
Вышедший на замену во втором тайме полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга стал самым молодым участником финала ЧМ-2022 – 20 лет 38 дней. Он стал 10 футболистом, выступавшим в решающих матчах мундиалей в возрасте менее 21 года. Причем младше, чем Камавинга, играли в финалах только трое и все из команд-чемпионов – бразилец Пеле, итальянец Джузеппе Бергоми и соотечественник Эдуардо Килиан Мбаппе.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые участники финалов чемпионатов мира
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
ЧМ
|
17 лет 249 дней
|
ПЕЛЕ*
|
Бразилия
|
1958
|
18 лет 201 день
|
Джузеппе БЕРГОМИ*
|
Италия
|
1986
|
19 лет 207 дней
|
Килиан МБАППЕ*
|
Франция
|
2018
|
20 лет 38 дней
|
Эдуардо КАМАВИНГА
|
Франция
|
2022
|
20 лет 175 дней
|
Франсиско ВАРАЛЬО
|
Аргентина
|
1930
|
20 лет 221 день
|
Педро СУАРЕС
|
Аргентина
|
1930
|
20 лет 268 дней
|
КЛОДОАЛДУ*
|
Бразилия
|
1970
|
20 лет 270 дней
|
Давид ТРЕЗЕГЕ*
|
Франция
|
1998
|
20 лет 322 дня
|
Франц БЕККЕНБАУЭР
|
ФРГ
|
1966
|
20 лет 322 дня
|
ДЕНИЛСОН
|
Бразилия
|
1998
* в составе чемпионов мира.
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