Вышедший на замену во втором тайме полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга стал самым молодым участником финала ЧМ-2022 – 20 лет 38 дней. Он стал 10 футболистом, выступавшим в решающих матчах мундиалей в возрасте менее 21 года. Причем младше, чем Камавинга, играли в финалах только трое и все из команд-чемпионов – бразилец Пеле, итальянец Джузеппе Бергоми и соотечественник Эдуардо Килиан Мбаппе.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые участники финалов чемпионатов мира

Возраст Игрок Сборная ЧМ 17 лет 249 дней ПЕЛЕ* Бразилия 1958 18 лет 201 день Джузеппе БЕРГОМИ* Италия 1986 19 лет 207 дней Килиан МБАППЕ* Франция 2018 20 лет 38 дней Эдуардо КАМАВИНГА Франция 2022 20 лет 175 дней Франсиско ВАРАЛЬО Аргентина 1930 20 лет 221 день Педро СУАРЕС Аргентина 1930 20 лет 268 дней КЛОДОАЛДУ* Бразилия 1970 20 лет 270 дней Давид ТРЕЗЕГЕ* Франция 1998 20 лет 322 дня Франц БЕККЕНБАУЭР ФРГ 1966 20 лет 322 дня ДЕНИЛСОН Бразилия 1998

* в составе чемпионов мира.