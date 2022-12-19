Аргентина выиграла на мундиалях шесть cерий пенальти из семи

Финал ЧМ-2022 еще раз доказал, что с Аргентиной до пенальти лучше дело не доводить. 7 раз бело-голубые участвовали в послематчевых сериях и в 6 случаях отпраздновали викторию, уступив лишь в четвертьфинале ЧМ-2006 немцам. При этом аргентинцы показали весьма высокий процент реализации одиннадцатиметровых – 80,6%, забив в общей сложности 25 мячей из 31-го удара с «точки».

Что касается французов, то они 3-й раз не сумели вытащить счастливый билетик в 5-й для себя футбольной лотерее. И показатель реализации у них куда хуже, чем у Аргентины – 70,8% (17 голов из 24-х ударов).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Аргентина в сериях пенальти на ЧМ

ЧМ Стадия Соперник Счет Счет матча серии 1990 1/4 Югославия 0:0 3:2 1/2 Италия* 1:1 4:3 1998 1/8 Англия 2:2 4:3 2006 1/4 Германия* 1:1 2:4 2014 1/2 Нидерланды* 0:0 4:2 2022 1/4 Нидерланды* 2:2 4:3 Финал Франция* 3:3 4:2

Франция в сериях пенальти на ЧМ

ЧМ Стадия Соперник Счет Счет матча серии 1982 1/2 ФРГ 3:3 4:5 1986 1/4 Бразилия* 1:1 4:3 1998 1/4 Италия 0:0 4:3 2006 Финал Италия* 1:1 3:5 2022 Финал Аргентина 3:3 2:4

* команда пробивала первой.