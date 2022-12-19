Аргентина выиграла на мундиалях шесть cерий пенальти из семи
С Аргентиной до пенальти лучше дело не доводить
Финал ЧМ-2022 еще раз доказал, что с Аргентиной до пенальти лучше дело не доводить. 7 раз бело-голубые участвовали в послематчевых сериях и в 6 случаях отпраздновали викторию, уступив лишь в четвертьфинале ЧМ-2006 немцам. При этом аргентинцы показали весьма высокий процент реализации одиннадцатиметровых – 80,6%, забив в общей сложности 25 мячей из 31-го удара с «точки».
Что касается французов, то они 3-й раз не сумели вытащить счастливый билетик в 5-й для себя футбольной лотерее. И показатель реализации у них куда хуже, чем у Аргентины – 70,8% (17 голов из 24-х ударов).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Аргентина в сериях пенальти на ЧМ
|
ЧМ
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
Счет
|
|
|
|
матча
|
серии
|
1990
|
1/4
|
Югославия
|
0:0
|
3:2
|
|
1/2
|
Италия*
|
1:1
|
4:3
|
1998
|
1/8
|
Англия
|
2:2
|
4:3
|
2006
|
1/4
|
Германия*
|
1:1
|
2:4
|
2014
|
1/2
|
Нидерланды*
|
0:0
|
4:2
|
2022
|
1/4
|
Нидерланды*
|
2:2
|
4:3
|
|
Финал
|
Франция*
|
3:3
|
4:2
Франция в сериях пенальти на ЧМ
|
ЧМ
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
Счет
|
|
|
|
матча
|
серии
|
1982
|
1/2
|
ФРГ
|
3:3
|
4:5
|
1986
|
1/4
|
Бразилия*
|
1:1
|
4:3
|
1998
|
1/4
|
Италия
|
0:0
|
4:3
|
2006
|
Финал
|
Италия*
|
1:1
|
3:5
|
2022
|
Финал
|
Аргентина
|
3:3
|
2:4
* команда пробивала первой.
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