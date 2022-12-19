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Чемпионат мира
19 декабря 2022, 14:26 | Обновлено 19 декабря 2022, 14:34
314
0

Аргентина выиграла на мундиалях шесть cерий пенальти из семи

С Аргентиной до пенальти лучше дело не доводить

19 декабря 2022, 14:26 | Обновлено 19 декабря 2022, 14:34
314
0
Аргентина выиграла на мундиалях шесть cерий пенальти из семи
Getty Images/Global Images Ukraine

Финал ЧМ-2022 еще раз доказал, что с Аргентиной до пенальти лучше дело не доводить. 7 раз бело-голубые участвовали в послематчевых сериях и в 6 случаях отпраздновали викторию, уступив лишь в четвертьфинале ЧМ-2006 немцам. При этом аргентинцы показали весьма высокий процент реализации одиннадцатиметровых – 80,6%, забив в общей сложности 25 мячей из 31-го удара с «точки».

Что касается французов, то они 3-й раз не сумели вытащить счастливый билетик в 5-й для себя футбольной лотерее. И показатель реализации у них куда хуже, чем у Аргентины – 70,8% (17 голов из 24-х ударов).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Аргентина в сериях пенальти на ЧМ

ЧМ

Стадия

Соперник

Счет

Счет

матча

серии

1990

1/4

Югославия

0:0

3:2

1/2

Италия*

1:1

4:3

1998

1/8

Англия

2:2

4:3

2006

1/4

Германия*

1:1

2:4

2014

1/2

Нидерланды*

0:0

4:2

2022

1/4

Нидерланды*

2:2

4:3

Финал

Франция*

3:3

4:2

Франция в сериях пенальти на ЧМ

ЧМ

Стадия

Соперник

Счет

Счет

матча

серии

1982

1/2

ФРГ

3:3

4:5

1986

1/4

Бразилия*

1:1

4:3

1998

1/4

Италия

0:0

4:3

2006

Финал

Италия*

1:1

3:5

2022

Финал

Аргентина

3:3

2:4

* команда пробивала первой.

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Источник Sport.ua
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