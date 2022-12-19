Диего ШВАРЦМАН: «Игроки сборной Аргентины навсегда останутся легендами»

Известный аргентинский теннисист Диего Шварцман поделился впечатлениями от победы сборной Аргентины на ЧМ-2022:

«Как вы убедите меня, что чудес не существует? Я один из 47 миллионов, которые вечно будут благодарить этих ребят за то счастье, которое они сегодня подарили. Мы долго этого ждали. Какое безумие ждет их на родине. Они навсегда останутся легендами. Спасибо игрокам и всем причастным к этой победе».