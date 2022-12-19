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Чемпионат мира
19 декабря 2022, 14:36 | Обновлено 19 декабря 2022, 14:37
391
0

Диего ШВАРЦМАН: «Игроки сборной Аргентины навсегда останутся легендами»

Известный теннисист – о победе Аргентины на ЧМ-2022

19 декабря 2022, 14:36 | Обновлено 19 декабря 2022, 14:37
391
0
Диего ШВАРЦМАН: «Игроки сборной Аргентины навсегда останутся легендами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Шварцман

Известный аргентинский теннисист Диего Шварцман поделился впечатлениями от победы сборной Аргентины на ЧМ-2022:

«Как вы убедите меня, что чудес не существует? Я один из 47 миллионов, которые вечно будут благодарить этих ребят за то счастье, которое они сегодня подарили. Мы долго этого ждали. Какое безумие ждет их на родине. Они навсегда останутся легендами. Спасибо игрокам и всем причастным к этой победе».

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Диего Шварцман сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу
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