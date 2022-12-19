Чемпионат мира19 декабря 2022, 14:36 | Обновлено 19 декабря 2022, 14:37
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Диего ШВАРЦМАН: «Игроки сборной Аргентины навсегда останутся легендами»
Известный теннисист – о победе Аргентины на ЧМ-2022
19 декабря 2022, 14:36 | Обновлено 19 декабря 2022, 14:37
391
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Известный аргентинский теннисист Диего Шварцман поделился впечатлениями от победы сборной Аргентины на ЧМ-2022:
«Как вы убедите меня, что чудес не существует? Я один из 47 миллионов, которые вечно будут благодарить этих ребят за то счастье, которое они сегодня подарили. Мы долго этого ждали. Какое безумие ждет их на родине. Они навсегда останутся легендами. Спасибо игрокам и всем причастным к этой победе».
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