Испания19 декабря 2022, 13:24 |
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Отработаю до конца контракт с Реалом»
Итальянский тренер – о своем будущем
19 декабря 2022, 13:24 |
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своих планах на будущее:
«Я не знаю, какое будущее ждет меня, я живу сегодняшним днем. Пока я хорошо чувствую себя в Мадриде, у нас много целей в текущем сезоне. У меня контракт до 30 июня 2024 года, и если «Реал» меня не выгонит, то я отработаю его до конца».
Ранее Анчелотти получил предложение возглавить сборную Бразилии.
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