Карло АНЧЕЛОТТИ: «Отработаю до конца контракт с Реалом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своих планах на будущее:

«Я не знаю, какое будущее ждет меня, я живу сегодняшним днем. Пока я хорошо чувствую себя в Мадриде, у нас много целей в текущем сезоне. У меня контракт до 30 июня 2024 года, и если «Реал» меня не выгонит, то я отработаю его до конца».

Ранее Анчелотти получил предложение возглавить сборную Бразилии.