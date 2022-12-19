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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Отработаю до конца контракт с Реалом»
Испания
19 декабря 2022, 13:24 |
257
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Отработаю до конца контракт с Реалом»

Итальянский тренер – о своем будущем

19 декабря 2022, 13:24 |
257
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Отработаю до конца контракт с Реалом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своих планах на будущее:

«Я не знаю, какое будущее ждет меня, я живу сегодняшним днем. Пока я хорошо чувствую себя в Мадриде, у нас много целей в текущем сезоне. У меня контракт до 30 июня 2024 года, и если «Реал» меня не выгонит, то я отработаю его до конца».

Ранее Анчелотти получил предложение возглавить сборную Бразилии.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид
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Источник RAI Sport
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