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Чемпионат мира
19 декабря 2022, 13:11 | Обновлено 19 декабря 2022, 14:18
1676
6

Месси и Мбаппе переписали бомбардирский рейтинг мундиалей

Аргентинец забил 13-й мяч на чемпионатах мира, а француз - 12-й

19 декабря 2022, 13:11 | Обновлено 19 декабря 2022, 14:18
1676
6
Месси и Мбаппе переписали бомбардирский рейтинг мундиалей
Getty Images/Global Images Ukraine

Финальный матч ЧМ-2022 стал бенефисом Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. 35-летний аргентинец, сделав после 8-летнего перерыва второй дубль на мундиалях, довел счет своих голов на чемпионатах мира до 13.

А 23-летний француз, исполнив премьерный «трюк со шляпой», поставил 12-й автограф в воротах соперников. Теперь Месси делит четвертую строчку в списке лучших бомбардиров ЧМ с французом Жюстом Фонтеном, а Мбаппе – шестую с бразильцем Пеле.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры чемпионатов мира

Голы

Игрок

Сборная

ЧМ (голы)

16

Мирослав КЛОЗЕ

Германия

2002 (5), 2006 (5), 2010 (4), 2014 (1)

15

РОНАЛДО

Бразилия

1998 (4), 2002 (8), 2006 (3)

14

Герд МЮЛЛЕР

ФРГ

1970 (10), 1974 (4)

13

Жюст ФОНТЕН

Франция

1958 (13)

Лионель МЕССИ

Аргентина

2006 (1), 2014 (4), 2018 (1), 2022 (7)

12

ПЕЛЕ

Бразилия

1958 (6), 1962 (1), 1966 (1), 1970 (4)

Килиан МБАППЕ

Франция

2018 (4), 2022 (8)

11

Шандор КОЧИШ

Венгрия

1954 (11)

Юрген КЛИНСМАНН

ФРГ/Германия

1990 (3), 1994 (5), 1998 (3)

10

Хельмут РАН

ФРГ

1954 (5), 1958 (5)

Теофило КУБИЛЬЯС

Перу

1970 (5), 1978 (5)

Гжегож ЛЯТО

Польша

1974 (7), 1978 (2), 1982 (1)

Гари ЛИНЕКЕР

Англия

1986 (6), 1990 (4)

Габриэль БАТИСТУТА

Аргентина

1994 (4), 1998 (5), 2002 (1)

Томас МЮЛЛЕР

Германия

2010 (5), 2014 (5)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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14sergey1953
Мбапе, зараз - 24 роки, теоритично він може зіграти ще на 3 чемпіонатах, але що буде навіть через 4 роки, ніхто не знає.  До речі, Мессі теж може зіграти на слідуючому чемпіонаті світу, йому буде 39 років. На цьому чемпіонаті грало не мало гравців в 39 років, це і Дані Алвес зі збірної Бразилії, Пепе зі збірної Португалії і др. Та й Роналду було майже 38 років.
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+1
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Макс Максов
Ну тепер зрозуміло, хто поб'є рекорд Клозе...
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+1
nick07
мбаппе напевно поб"є цей рекорд
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0
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GloryUkraine
 Мбаппе до кінця своєї кар'єри буде лідирувати в цьому списку з величезним відривом.
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0
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