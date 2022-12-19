Месси и Мбаппе переписали бомбардирский рейтинг мундиалей

Финальный матч ЧМ-2022 стал бенефисом Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. 35-летний аргентинец, сделав после 8-летнего перерыва второй дубль на мундиалях, довел счет своих голов на чемпионатах мира до 13.

А 23-летний француз, исполнив премьерный «трюк со шляпой», поставил 12-й автограф в воротах соперников. Теперь Месси делит четвертую строчку в списке лучших бомбардиров ЧМ с французом Жюстом Фонтеном, а Мбаппе – шестую с бразильцем Пеле.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры чемпионатов мира