Месси и Мбаппе переписали бомбардирский рейтинг мундиалей
Аргентинец забил 13-й мяч на чемпионатах мира, а француз - 12-й
Финальный матч ЧМ-2022 стал бенефисом Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. 35-летний аргентинец, сделав после 8-летнего перерыва второй дубль на мундиалях, довел счет своих голов на чемпионатах мира до 13.
А 23-летний француз, исполнив премьерный «трюк со шляпой», поставил 12-й автограф в воротах соперников. Теперь Месси делит четвертую строчку в списке лучших бомбардиров ЧМ с французом Жюстом Фонтеном, а Мбаппе – шестую с бразильцем Пеле.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры чемпионатов мира
|
Голы
|
Игрок
|
Сборная
|
ЧМ (голы)
|
16
|
Мирослав КЛОЗЕ
|
Германия
|
2002 (5), 2006 (5), 2010 (4), 2014 (1)
|
15
|
РОНАЛДО
|
Бразилия
|
1998 (4), 2002 (8), 2006 (3)
|
14
|
Герд МЮЛЛЕР
|
ФРГ
|
1970 (10), 1974 (4)
|
13
|
Жюст ФОНТЕН
|
Франция
|
1958 (13)
|
|
Лионель МЕССИ
|
Аргентина
|
2006 (1), 2014 (4), 2018 (1), 2022 (7)
|
12
|
ПЕЛЕ
|
Бразилия
|
1958 (6), 1962 (1), 1966 (1), 1970 (4)
|
|
Килиан МБАППЕ
|
Франция
|
2018 (4), 2022 (8)
|
11
|
Шандор КОЧИШ
|
Венгрия
|
1954 (11)
|
|
Юрген КЛИНСМАНН
|
ФРГ/Германия
|
1990 (3), 1994 (5), 1998 (3)
|
10
|
Хельмут РАН
|
ФРГ
|
1954 (5), 1958 (5)
|
|
Теофило КУБИЛЬЯС
|
Перу
|
1970 (5), 1978 (5)
|
|
Гжегож ЛЯТО
|
Польша
|
1974 (7), 1978 (2), 1982 (1)
|
|
Гари ЛИНЕКЕР
|
Англия
|
1986 (6), 1990 (4)
|
|
Габриэль БАТИСТУТА
|
Аргентина
|
1994 (4), 1998 (5), 2002 (1)
|
|
Томас МЮЛЛЕР
|
Германия
|
2010 (5), 2014 (5)
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