Месси стал самым возрастным бомбардиром команд-чемпионов в финалах
Дубль в матче с Францией аргентинец сделал в 35 лет 177 дней
Лионель Месси стал самым возрастным бомбардиром команд-чемпионов в финалах мундиалей. Дубль в матче с Францией аргентинец сдедал в 35 лет 177 дней.
Прежний рекорд принадлежал итальянцу Марко Матерацци, забившему в финале ЧМ-2006 тем же французам в 32 года 324 дня. К слову, достижение Матерацци превзошел и автор второго гола бело-голубых 34-летний Анхель Ди Мария.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные бомбардиры финалов чемпионатов мира
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
ЧМ
|
35 лет 264 дня
|
Нильс ЛИДХОЛЬМ
|
Швеция
|
1958
|
35 лет 177 дней
|
Лионель МЕССИ*
|
Аргентина
|
2022
|
34 года 307 дней
|
Анхель ДИ МАРИЯ*
|
Аргентина
|
2022
|
34 года 16 дней
|
Зинедин ЗИДАН
|
Франция
|
2006
|
32 года 324 дня
|
Марко МАТЕРАЦЦИ*
|
Италия
|
2006
|
32 года 190 дней
|
Раймундо ОРСИ*
|
Италия
|
1934
|
32 года 55 дней
|
Марио МАНДЖУКИЧ
|
Хорватия
|
2018
|
31 год 128 дней
|
Йозеф МАСОПУСТ
|
Чехословакия
|
1962
|
30 лет 277 дней
|
Карл-Хайнц РУММЕНИГЕ
|
ФРГ
|
1986
|
30 лет 268 дней
|
Хорхе ВАЛЬДАНО*
|
Аргентина
|
1986
* в составе чемпионов мира.
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