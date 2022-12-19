Лионель Месси стал самым возрастным бомбардиром команд-чемпионов в финалах мундиалей. Дубль в матче с Францией аргентинец сдедал в 35 лет 177 дней.

Прежний рекорд принадлежал итальянцу Марко Матерацци, забившему в финале ЧМ-2006 тем же французам в 32 года 324 дня. К слову, достижение Матерацци превзошел и автор второго гола бело-голубых 34-летний Анхель Ди Мария.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные бомбардиры финалов чемпионатов мира

Возраст Игрок Сборная ЧМ 35 лет 264 дня Нильс ЛИДХОЛЬМ Швеция 1958 35 лет 177 дней Лионель МЕССИ* Аргентина 2022 34 года 307 дней Анхель ДИ МАРИЯ* Аргентина 2022 34 года 16 дней Зинедин ЗИДАН Франция 2006 32 года 324 дня Марко МАТЕРАЦЦИ* Италия 2006 32 года 190 дней Раймундо ОРСИ* Италия 1934 32 года 55 дней Марио МАНДЖУКИЧ Хорватия 2018 31 год 128 дней Йозеф МАСОПУСТ Чехословакия 1962 30 лет 277 дней Карл-Хайнц РУММЕНИГЕ ФРГ 1986 30 лет 268 дней Хорхе ВАЛЬДАНО* Аргентина 1986

* в составе чемпионов мира.