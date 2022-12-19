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Чемпионат мира
19 декабря 2022, 13:02 | Обновлено 19 декабря 2022, 13:09
497
0

Месси стал самым возрастным бомбардиром команд-чемпионов в финалах

Дубль в матче с Францией аргентинец сделал в 35 лет 177 дней

19 декабря 2022, 13:02 | Обновлено 19 декабря 2022, 13:09
497
0
Месси стал самым возрастным бомбардиром команд-чемпионов в финалах
Getty Images/Global Images Ukraine

Лионель Месси стал самым возрастным бомбардиром команд-чемпионов в финалах мундиалей. Дубль в матче с Францией аргентинец сдедал в 35 лет 177 дней.

Прежний рекорд принадлежал итальянцу Марко Матерацци, забившему в финале ЧМ-2006 тем же французам в 32 года 324 дня. К слову, достижение Матерацци превзошел и автор второго гола бело-голубых 34-летний Анхель Ди Мария.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные бомбардиры финалов чемпионатов мира

Возраст

Игрок

Сборная

ЧМ

35 лет 264 дня

Нильс ЛИДХОЛЬМ

Швеция

1958

35 лет 177 дней

Лионель МЕССИ*

Аргентина

2022

34 года 307 дней

Анхель ДИ МАРИЯ*

Аргентина

2022

34 года 16 дней

Зинедин ЗИДАН

Франция

2006

32 года 324 дня

Марко МАТЕРАЦЦИ*

Италия

2006

32 года 190 дней

Раймундо ОРСИ*

Италия

1934

32 года 55 дней

Марио МАНДЖУКИЧ

Хорватия

2018

31 год 128 дней

Йозеф МАСОПУСТ

Чехословакия

1962

30 лет 277 дней

Карл-Хайнц РУММЕНИГЕ

ФРГ

1986

30 лет 268 дней

Хорхе ВАЛЬДАНО*

Аргентина

1986

* в составе чемпионов мира.

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Источник Sport.ua
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