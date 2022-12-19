Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПЕЛЕ: «Поздравляю Аргентину! Марадона сейчас улыбается»
Чемпионат мира
19 декабря 2022, 12:30 |
1100
4

ПЕЛЕ: «Поздравляю Аргентину! Марадона сейчас улыбается»

Легендарный бразилец опубликовал пост в своем Instagram

19 декабря 2022, 12:30 |
1100
4
ПЕЛЕ: «Поздравляю Аргентину! Марадона сейчас улыбается»
Instagram. Пеле

Легендарный бразильский футболист Пеле в своем Instagram опубликовал пост, где кратко подвел итоги финальной части ЧМ-2022 по футболу в Катаре:

«Футбол продолжает рассказывать свою историю. И, как всегда, самым увлекательным образом.

Месси выиграл свой первый чемпионат мира, как он того заслуживал благодаря своей карьере. Мой дорогой друг, Мбаппе, забил четыре гола в финалах турнира. Каким подарком было наблюдать за этим зрелищем.

Не могу не поздравить Марокко с невероятной кампанией. Здорово видеть, как сияет Африка.

И, конечно, поздравляю Аргентину! Безусловно, Диего Марадона сейчас улыбается».

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

По теме:
Месси стал самым возрастным бомбардиром команд-чемпионов в финалах
Месси побил рекорды Маттеуса и Мальдини
Очередной уникальный рекорд. Месси феерит и на клубном уровне, и в сборной
Лионель Месси сборная Франции по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу Аргентина - Франция Пеле Килиан Мбаппе сборная Марокко по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РОНАЛДО: «Прощание, достойное гения, который был капитаном целой эпохи»
Футбол | 19 декабря 2022, 08:15 1
РОНАЛДО: «Прощание, достойное гения, который был капитаном целой эпохи»
РОНАЛДО: «Прощание, достойное гения, который был капитаном целой эпохи»

Легендарный бразильский экс-футболист – о наследии капитана сборной Аргентины Лионеля Месси

Луис СУАРЕС: «Поздравляю! Пусть говорят что хотят, ты есть и будешь лучшим»
Футбол | 19 декабря 2022, 10:30 0
Луис СУАРЕС: «Поздравляю! Пусть говорят что хотят, ты есть и будешь лучшим»
Луис СУАРЕС: «Поздравляю! Пусть говорят что хотят, ты есть и будешь лучшим»

Уругваец поздравил Месси с титулом чемпиона мира

Третья звезда над эмблемой. Аргентина – чемпион мира по футболу
Футбол | 18.12.2022, 19:59
Третья звезда над эмблемой. Аргентина – чемпион мира по футболу
Третья звезда над эмблемой. Аргентина – чемпион мира по футболу
ВИДЕО. Нет ничего сильнее, чем любовь матери. Слезы счастья Месси и мамы
Футбол | 18.12.2022, 21:05
ВИДЕО. Нет ничего сильнее, чем любовь матери. Слезы счастья Месси и мамы
ВИДЕО. Нет ничего сильнее, чем любовь матери. Слезы счастья Месси и мамы
Дидье ДЕШАМ: «Мы выжали из Аргентины все соки. Было бы проще проиграть 0:3»
Футбол | 18.12.2022, 22:25
Дидье ДЕШАМ: «Мы выжали из Аргентины все соки. Было бы проще проиграть 0:3»
Дидье ДЕШАМ: «Мы выжали из Аргентины все соки. Было бы проще проиграть 0:3»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
olex.mykhailov
Король Королю
Ответить
0
Александр Чернокур
Впечатление что Марадона больше других празднует 
Ответить
0
14sergey1953
Пеле, тільки не сказав, що Мессі обійшов його по голам в фінальній частині чемпіонатів світу( Мессі забив - 13 м'ячів, Пеле - 12). За Збірну Аргентини Мессі забив - 98 м'ячів, це на сьогодні, Пеле за збірну Бразилії - 77.
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шевченко рассказал, что мог стать жертвой атаки беспилотника в Киеве
Шевченко рассказал, что мог стать жертвой атаки беспилотника в Киеве
17.12.2022, 09:59 22
Война
Где смотреть онлайн финал чемпионата мира Аргентина – Франция
Где смотреть онлайн финал чемпионата мира Аргентина – Франция
18.12.2022, 05:50
Футбол
ВИДЕО. Позор в MMA: путинист Емельяненко два раза падал и проиграл блогеру
ВИДЕО. Позор в MMA: путинист Емельяненко два раза падал и проиграл блогеру
18.12.2022, 07:10
MMA
Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю
Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю
18.12.2022, 18:15 2
Футбол
Анси-2022. Прима занял 10 место в преследовании
Анси-2022. Прима занял 10 место в преследовании
17.12.2022, 13:59 4
Биатлон
Отец Фьюри: «Кто знает Усика за пределами Украины?»
Отец Фьюри: «Кто знает Усика за пределами Украины?»
18.12.2022, 10:19 9
Бокс
ФОТО. Она никуда не уехала. Горячая хорватка снова порадовала своей фигурой
ФОТО. Она никуда не уехала. Горячая хорватка снова порадовала своей фигурой
18.12.2022, 02:10 4
Футбол
Скандал. Защитник Марокко оскорбил президента ФИФА Инфантино
Скандал. Защитник Марокко оскорбил президента ФИФА Инфантино
17.12.2022, 23:59 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности