ПЕЛЕ: «Поздравляю Аргентину! Марадона сейчас улыбается»

Легендарный бразильский футболист Пеле в своем Instagram опубликовал пост, где кратко подвел итоги финальной части ЧМ-2022 по футболу в Катаре:

«Футбол продолжает рассказывать свою историю. И, как всегда, самым увлекательным образом.

Месси выиграл свой первый чемпионат мира, как он того заслуживал благодаря своей карьере. Мой дорогой друг, Мбаппе, забил четыре гола в финалах турнира. Каким подарком было наблюдать за этим зрелищем.

Не могу не поздравить Марокко с невероятной кампанией. Здорово видеть, как сияет Африка.

И, конечно, поздравляю Аргентину! Безусловно, Диего Марадона сейчас улыбается».

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.