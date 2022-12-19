ФОТО. Защитник Азовстали подарил послу Украины в США футболку Мудрика

В воскресенье, 19 декабря, после финала ЧМ-2022 по футболу защитник «Азовстали» Михаил Дианов встретился с послом Украины Оксаной Маркаровой в Вашингтоне, США.

Дианов подарил послу футболку донецкого футбольного клуба «Шахтер» с фамилией Михаила Мудрика.

Сообщается, что Дианов во время встречи отметил, что мечтает, чтобы через 4 года, когда следующий чемпионат мира будет проходить в США, Михаил Мудрик и сборная Украины претендовали на победу.