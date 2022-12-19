Другие новости19 декабря 2022, 12:15 | Обновлено 19 декабря 2022, 12:45
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ФОТО. Защитник Азовстали подарил послу Украины в США футболку Мудрика
Михаил Дианов сделал презент Оксане Маркаровой
19 декабря 2022, 12:15 | Обновлено 19 декабря 2022, 12:45
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В воскресенье, 19 декабря, после финала ЧМ-2022 по футболу защитник «Азовстали» Михаил Дианов встретился с послом Украины Оксаной Маркаровой в Вашингтоне, США.
Дианов подарил послу футболку донецкого футбольного клуба «Шахтер» с фамилией Михаила Мудрика.
Сообщается, что Дианов во время встречи отметил, что мечтает, чтобы через 4 года, когда следующий чемпионат мира будет проходить в США, Михаил Мудрик и сборная Украины претендовали на победу.
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