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19 декабря 2022, 12:15 | Обновлено 19 декабря 2022, 12:45
791
0

ФОТО. Защитник Азовстали подарил послу Украины в США футболку Мудрика

Михаил Дианов сделал презент Оксане Маркаровой

19 декабря 2022, 12:15 | Обновлено 19 декабря 2022, 12:45
791
0
ФОТО. Защитник Азовстали подарил послу Украины в США футболку Мудрика
ФК Шахтер. Михаил Дианов

В воскресенье, 19 декабря, после финала ЧМ-2022 по футболу защитник «Азовстали» Михаил Дианов встретился с послом Украины Оксаной Маркаровой в Вашингтоне, США.

Дианов подарил послу футболку донецкого футбольного клуба «Шахтер» с фамилией Михаила Мудрика.

Сообщается, что Дианов во время встречи отметил, что мечтает, чтобы через 4 года, когда следующий чемпионат мира будет проходить в США, Михаил Мудрик и сборная Украины претендовали на победу.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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