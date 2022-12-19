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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Месси заканчивает победой на ЧМ, Роналду – иначе»
Чемпионат мира
19 декабря 2022, 11:55 |
2510
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Месси заканчивает победой на ЧМ, Роналду – иначе»

Итальянский тренер – о наследиях Месси и Роналду

19 декабря 2022, 11:55 |
2510
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Месси заканчивает победой на ЧМ, Роналду – иначе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал оценку ЧМ-2022, который состоялся в Катаре, сквозь призму достижений двух легендарных футболистов современности – аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

Как известно, Месси со сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022, став лучшим игроком финала с Францией (3:3, пенальти 4:2), а Роналду с Португалией прекратил борьбу в четвертьфинале, проиграв 0:1 сборной Марокко.

«Это соперничество мотивировало и Месси, и Роналду. На протяжении последних лет они были главными архитекторами футбольного мира – они очень хорошо играли и забивали много голов.

Месси завершает карьеру победой на чемпионате мира, Роналду – иначе, но у него все равно выдающаяся карьера. Особенно здесь, в «Реале». Он всегда будет в сердцах фанатов», – заявил Анчелотти.

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Источник Marca
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