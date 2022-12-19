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  4. ИКАРДИ – Месси: «Никто не заслуживает этого кубка больше, чем ты»
Чемпионат мира
19 декабря 2022, 08:36 | Обновлено 19 декабря 2022, 09:43
1968
0

ИКАРДИ – Месси: «Никто не заслуживает этого кубка больше, чем ты»

Аргентинский нападающий – о триумфе соотечественников на ЧМ-2022

19 декабря 2022, 08:36 | Обновлено 19 декабря 2022, 09:43
1968
0
ИКАРДИ – Месси: «Никто не заслуживает этого кубка больше, чем ты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Форвард парижского «ПСЖ» Мауро Икарди, который сейчас играет в аренде за турецкий «Галатасарай», выступил с обращением к капитану сборной Аргентины Лионелю Месси по поводу победы команды на ЧМ-2022.

«Поздравляю, Лео! Никто не заслуживает этого кубка больше, чем ты. Ты долго сражался за него и получил награду.

Также поздравляю всех, кто является частью этой прекрасной команды. Мне приятно, что когда-то я тоже был ее частью и делил с ней чудесные моменты. Вперед, Аргентина!», – написал Икарди в своем Инстаграм.

Ранее стали известны планы Лионеля Месси относительно дальнейшей карьеры в сборной Аргентины.

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Мауро Икарди Лионель Месси ЧМ-2022 по футболу сборная Аргентины по футболу Аргентина - Франция
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Источник Sport.ua
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