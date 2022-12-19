ИКАРДИ – Месси: «Никто не заслуживает этого кубка больше, чем ты»
Аргентинский нападающий – о триумфе соотечественников на ЧМ-2022
Форвард парижского «ПСЖ» Мауро Икарди, который сейчас играет в аренде за турецкий «Галатасарай», выступил с обращением к капитану сборной Аргентины Лионелю Месси по поводу победы команды на ЧМ-2022.
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«Поздравляю, Лео! Никто не заслуживает этого кубка больше, чем ты. Ты долго сражался за него и получил награду.
Также поздравляю всех, кто является частью этой прекрасной команды. Мне приятно, что когда-то я тоже был ее частью и делил с ней чудесные моменты. Вперед, Аргентина!», – написал Икарди в своем Инстаграм.
Ранее стали известны планы Лионеля Месси относительно дальнейшей карьеры в сборной Аргентины.
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