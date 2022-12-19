РОНАЛДО: «Прощание, достойное гения, который был капитаном целой эпохи»
Легендарный бразильский экс-футболист – о наследии капитана сборной Аргентины Лионеля Месси
46-летний бразильский бывший нападающий Роналдо дал оценку победе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре, а также высказался о Лионеле Месси, который впервые в карьере стал обладателем мирового трофея для сборных команд.
- Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
«Футбол этого парня загоняет в угол любого соперника. Я видел, как многие бразильцы и люди со всего мира болели за Месси в этом потрясающем финале.
Прощание, достойное гения, который был не только звездой чемпионата мира, но и капитаном целой эпохи», – написал Роналдо в своем Твиттере.
Напомним, Лионель Месси по итогам мундиаля 2022 был признан лучшим игроком турнира. Кроме этого, 35-летний нападающий стал рекордсменом чемпионатов мира по статистике гол+пас.
O futebol deste cara joga pra escanteio qualquer rivalidade. Vi muito brasileiro - e gente do mundo inteiro - torcendo pelo Messi nesta final eletrizante. Uma despedida à altura do gênio que, muito além de craque da Copa, capitaneou uma era.— Ronaldo Nazário (@Ronaldo) December 18, 2022
Parabéns, Messi! pic.twitter.com/djwuKJzexa
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мундиаль проходил с 20 ноября по 18 декабря в Катаре
Конечно, лучшим футболистом чемпионата мира признан Лионель Месси