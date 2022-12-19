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Чемпионат мира
19 декабря 2022, 08:15 | Обновлено 19 декабря 2022, 08:29
1444
0

РОНАЛДО: «Прощание, достойное гения, который был капитаном целой эпохи»

Легендарный бразильский экс-футболист – о наследии капитана сборной Аргентины Лионеля Месси

19 декабря 2022, 08:15 | Обновлено 19 декабря 2022, 08:29
1444
0
РОНАЛДО: «Прощание, достойное гения, который был капитаном целой эпохи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

46-летний бразильский бывший нападающий Роналдо дал оценку победе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре, а также высказался о Лионеле Месси, который впервые в карьере стал обладателем мирового трофея для сборных команд.

«Футбол этого парня загоняет в угол любого соперника. Я видел, как многие бразильцы и люди со всего мира болели за Месси в этом потрясающем финале.

Прощание, достойное гения, который был не только звездой чемпионата мира, но и капитаном целой эпохи», – написал Роналдо в своем Твиттере.

Напомним, Лионель Месси по итогам мундиаля 2022 был признан лучшим игроком турнира. Кроме этого, 35-летний нападающий стал рекордсменом чемпионатов мира по статистике гол+пас.

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Источник Sport.ua
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