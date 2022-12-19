РОНАЛДО: «Прощание, достойное гения, который был капитаном целой эпохи»

46-летний бразильский бывший нападающий Роналдо дал оценку победе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре, а также высказался о Лионеле Месси, который впервые в карьере стал обладателем мирового трофея для сборных команд.

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«Футбол этого парня загоняет в угол любого соперника. Я видел, как многие бразильцы и люди со всего мира болели за Месси в этом потрясающем финале.

Прощание, достойное гения, который был не только звездой чемпионата мира, но и капитаном целой эпохи», – написал Роналдо в своем Твиттере.

Напомним, Лионель Месси по итогам мундиаля 2022 был признан лучшим игроком турнира. Кроме этого, 35-летний нападающий стал рекордсменом чемпионатов мира по статистике гол+пас.