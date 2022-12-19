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Чемпионат мира
19 декабря 2022, 03:17 | Обновлено 19 декабря 2022, 03:28
105
0

Рафаэль ВАРАН: «Очень разочарованы, мы отдали все»

Защитник сборной Франции – о поражении в финале чемпионата мира

19 декабря 2022, 03:17 | Обновлено 19 декабря 2022, 03:28
105
0
Рафаэль ВАРАН: «Очень разочарованы, мы отдали все»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан прокомментировал поражение от национальной команды Аргентины (3:3, пен. 2:4) в финале чемпионата мира 2022.

«Конечно, мы очень разочарованы, мы отдали все. Нам пришлось столкнуться с множеством препятствий во время турнира, мы ничего не уступили. Мы могли победить, я очень горжусь этой командой и тем, что мы французы. Мы держим голову высоко.

Мы смогли вернуться в матч в очень сложной ситуации. Играли очень быстро и физически были лучше. Мы давили и верили в это до конца. Мы чуть не перевернули матч, который был плохо начат. Путь был извилистым, но в этой команде есть сила духа и сердце. Это позволило нам вернуться в матч. Мы разочарованы, но горды», - сказал Варан.

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Источник RMC Sport
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