Рафаэль ВАРАН: «Очень разочарованы, мы отдали все»

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан прокомментировал поражение от национальной команды Аргентины (3:3, пен. 2:4) в финале чемпионата мира 2022.

«Конечно, мы очень разочарованы, мы отдали все. Нам пришлось столкнуться с множеством препятствий во время турнира, мы ничего не уступили. Мы могли победить, я очень горжусь этой командой и тем, что мы французы. Мы держим голову высоко.

Мы смогли вернуться в матч в очень сложной ситуации. Играли очень быстро и физически были лучше. Мы давили и верили в это до конца. Мы чуть не перевернули матч, который был плохо начат. Путь был извилистым, но в этой команде есть сила духа и сердце. Это позволило нам вернуться в матч. Мы разочарованы, но горды», - сказал Варан.