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Чемпионат мира
19 декабря 2022, 01:23 | Обновлено 19 декабря 2022, 01:26
504
0

Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Мир все равно услышал наш призыв»

Президент Украины – об отказе ФИФА транслировать его обращение

19 декабря 2022, 01:23 | Обновлено 19 декабря 2022, 01:26
504
0
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Мир все равно услышал наш призыв»
president.gov.ua. Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, даже несмотря на отказ ФИФА транслировать его обращение перед финалом чемпионата мира 2022, мир все равно услышал речь благодаря спортсменам и СМИ.

«Когда людей объединяет футбол, людей объединяет мир. Поэтому для сегодняшнего дня я подготовил специальное обращение от Украины ко всему миру. Ко всем, кто ценит мир и жизнь. Хотя ФИФА заблокировала это обращение для показа на стадионе перед финальной игрой в Катаре, но мир все равно услышал наш призыв», - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что его обращение распространили украинские футболисты, среди которых Ярмоленко и вся сборная Украины, а также Шовковский, Модрич, Срна, Гвардиола, Рац и многие другие.

«Я благодарю всех! Страны-партнеры поддержали. Тысячи мировых СМИ распространили. Мы готовим уже этой зимой специальный саммит. Саммит ради мира. Для нашей страны и для любого другого народа, который может испытать такую же агрессию, такого же террора, который Россия принесла на нашу землю», - отметил он.

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