Награда нашла своих героев. Англия покинула ЧМ-2022 не с пустыми руками

Сборная Англии по футболу получила от ФИФА приз за честную игру.

В своих пяти матчах на турнира англичане получили только одну желтую карточку – это сделал защитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр против команды Франции.

Подопечные Гарета Саутгейта проиграли французам на стадии 1/4 финала Мундиаля и выбыли из борьбы за медали.

К слову, эта награда вручается с Мундиаля в Мексике в 1970 году. Ранее англичане уже брали эту награду. Это случилось на ЧМ-1990 в Италии.