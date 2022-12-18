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  4. Награда нашла своих героев. Англия покинула ЧМ-2022 не с пустыми руками
Чемпионат мира
18 декабря 2022, 22:45 | Обновлено 18 декабря 2022, 23:28
5514
1

Награда нашла своих героев. Англия покинула ЧМ-2022 не с пустыми руками

Англичане получили награду за честную игру на ЧМ-2022

18 декабря 2022, 22:45 | Обновлено 18 декабря 2022, 23:28
5514
1
Награда нашла своих героев. Англия покинула ЧМ-2022 не с пустыми руками
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии по футболу получила от ФИФА приз за честную игру.

В своих пяти матчах на турнира англичане получили только одну желтую карточку – это сделал защитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр против команды Франции.

Подопечные Гарета Саутгейта проиграли французам на стадии 1/4 финала Мундиаля и выбыли из борьбы за медали.

К слову, эта награда вручается с Мундиаля в Мексике в 1970 году. Ранее англичане уже брали эту награду. Это случилось на ЧМ-1990 в Италии.

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Источник ФИФА
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Комментарии 1
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donnerwetter
Вот это настоящий, чистый футбол! А не как аргентинцы сразу отправили в нокдаун Льориса. И потом 2:0...
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