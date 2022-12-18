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  4. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Месси все-таки круче Роналду»
Чемпионат мира
18 декабря 2022, 22:01 |
5062
10

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Месси все-таки круче Роналду»

Легендарный украинский голкипер поздравил Месси и Аргентину с победой на ЧМ-2022

18 декабря 2022, 22:01 |
5062
10
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Месси все-таки круче Роналду»
Instagram. Александр Шовковский

Экс-голкипер сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал победу Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022 по футболу в Катаре:

«Есть разные люди. Есть разные предпочтения. Одни люди любят кофе, а другим нравится чай. Одни – лыжники, другие – сноубордисты.

Одни фанатеют от Лионеля Месси, а другие обожают Криштиану Роналду. Но Месси все-таки круче».

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Gargantua
Кришти из категории тех кто высоко прыгают, быстро бегут и сильно бьют, ушла молодость и нет Кришти. Обуза.
а Месси это футбольные мозги. Постарел и перешел в глубину с острия, но все равно вокруг него игра и он лидер.
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+3
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14sergey1953
В этом, никто и не сомневался.
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+3
AЛВ
Л.Мессі - РЕСПЕКТ!!!
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0
Октавий Фландрийский
Вспоминаю ответ известного тренера Манчестер Юнайтед на вопрос журналиста, кто лучший футболист в мире. Он ответил - Рональдо. Опешевший журналист спросил его - а почему не Месси? На что тренер ответил - Месси - это Космос... Лучше не скажешь...
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0
SergRV
Сашо, сегодня победила Франция, учитывая левый пеналь и не обращать внимание на зафиксированный результат. Если ты любишь лизать жопу исключительно победителю, не хочу мешать процессу.
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-3
Віталій Ткачук
Чим? Тим що багато говорить і кидається на людей? Його мали вилучати ще в матчі з Нідерландами.
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-11
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