Александр ШОВКОВСКИЙ: «Месси все-таки круче Роналду»

Экс-голкипер сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал победу Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022 по футболу в Катаре:



«Есть разные люди. Есть разные предпочтения. Одни люди любят кофе, а другим нравится чай. Одни – лыжники, другие – сноубордисты.

Одни фанатеют от Лионеля Месси, а другие обожают Криштиану Роналду. Но Месси все-таки круче».

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.