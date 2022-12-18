Александр ШОВКОВСКИЙ: «Месси все-таки круче Роналду»
Легендарный украинский голкипер поздравил Месси и Аргентину с победой на ЧМ-2022
Экс-голкипер сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал победу Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022 по футболу в Катаре:
«Есть разные люди. Есть разные предпочтения. Одни люди любят кофе, а другим нравится чай. Одни – лыжники, другие – сноубордисты.
Одни фанатеют от Лионеля Месси, а другие обожают Криштиану Роналду. Но Месси все-таки круче».
В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.
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